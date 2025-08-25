Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Taşacak Ha Bu Deniz dizisi ne zaman başlayacak? Başroller belli oldu

TRT 1’in merakla beklenen yeni Karadeniz dizisi “Taşacak Ha Bu Deniz”, güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik hikayesiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin yayın tarihi merak konusu oldu.

OGM Pictures imzalı “Taşacak Ha Bu Deniz” dizisi, Karadeniz’in eşsiz atmosferinde geçen etkileyici hikayesi merak ediliyor. Ulaş Tuna Astepe ile Deniz Baysal’ın başrolleriyle gündemde yerini alan Taşacak Ha Bu Deniz dizisi ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

TAŞACAK HA BU DENİZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

“Taşacak Ha Bu Deniz” dizisinin kesin yayın tarihi henüz TRT 1 veya yapım şirketi OGM Pictures tarafından resmi olarak açıklanmadı. Kulis bilgilerine göre dizi 2025 sonbahar sezonunda, muhtemelen Eylül veya Ekim 2025’te izleyiciyle buluşacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre izinin hazırlıkları hızla sürüyor ve tanıtım fragmanının önümüzdeki haftalarda yayınlanması bekleniyor.

TAŞACAK HA BU DENİZ DİZİSİ KONUSU NE?

“Taşacak Ha Bu Deniz”, Karadeniz’in Trabzon bölgesinde geçen, iki düşman aile olan Furtunalar ve Koçariler’in kan davası etrafında şekillenen dramatik bir hikayeyi anlatıyor.

Dizinin senaryosu, “Sen Anlat Karadeniz”in başarılı kalemleri Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem tarafından yazılıyor. Hikaye, Yunan asıllı gizemli bir kadın olan Eleni’nin (Ava Yaman) ailelerin hayatına girişiyle yeni bir boyut kazanıyor.

Kan davası, töre, kadına şiddet, aile baskısı ve bireysel özgürlük arayışı gibi toplumsal temalar, Karadeniz’in sert doğası ve kültürel dokusuyla harmanlanarak izleyiciye sunulacak.

OYUNCU KADROSU

“Taşacak Ha Bu Deniz” dizisinin oyuncu kadrosu, güçlü isimlerle şekilleniyor; başrollerde Ulaş Tuna Astepe (Adil Koçari) ve Deniz Baysal (Esme Furtuna) yer alıyor. Astepe, “Sen Anlat Karadeniz”deki Tahir Kaleli rolüyle geniş bir hayran kitlesi kazanmışken Baysal, “Fazilet Hanım ve Kızları” ve “Teşkilat” gibi yapımlardaki performanslarıyla tanınıyor.

Kadroda ayrıca Burak Yörük (Doktor Oruç Furtuna), Ava Yaman (Eleni), Onur Dilber (“Ğezep” lakaplı Süleyman) ve Erdem Şanlı (İso) gibi isimler bulunuyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

