Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkıyor. Kanada ile oynayacakları maç sonrası son 16 turuna yükselecek takım belli olacak. E grubunun son maçı Kanada mücadelesi tarihi Dünya Şampiyonası takvimi ile belli oldu.

TÜRKİYE KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Kanada voleybol maçı, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası E Grubu’nun üçüncü karşılaşması olarak 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 12.00’da (TSİ) oynanacak.

Maç, Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Filenin Sultanları, gruptaki ilk maçında İspanya’yı 3-0 mağlup ederek güçlü bir başlangıç yaptı. Kanada maçı, grup liderliği için kritik önem taşıyor.

DÜNYA ŞAMPİYONASI TAKVİMİ

2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayland’ın Bangkok, Nakhon Ratchasima, Chiang Mai ve Phuket şehirlerinde düzenleniyor. Türkiye, E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele ediyor. Grup maçları Nakhon Ratchasima’da oynanıyor.

Grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, 29 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde son 16 turuna yükselecek.

Çeyrek finaller 3-4 Eylül, yarı finaller ve final ise 7 Eylül’de Bangkok’ta oynanacak.

MAÇLAR HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Türkiye-Kanada maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Önümüzdeki maçların da yine TRT 1 veya TRT Spor veya TRT Spor Yıldız canlı yayınlanması bekleniyor.