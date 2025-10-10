10 Ekim Samsun su kesintisi: Samsun'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
SAMSUN'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
10 Ekim 2025 Cuma günü Samsun'un Atakum, Bafra ve Canik ilçelerinde ana şebeke arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.
Atakum'un Büyükkolpınar Mahallesi'nde saat 09:00-12:00, Bafra'nın Alparslan, Bahçeler ve Aktekke mahallerinde saat 08:00-12:00, Canik'in Karşıyaka ve Belediye Evleri mahallerinde ise yine 08:00-12:00 saatleri arasında su verilemeyecek. Çalışmaların tamamlanması durumunda suyun yeniden verilmesi bekleniyor.
10 EKİM SAMSUN SU KESİNTİSİ
|Başlangıç
|Bitiş
|Nedeni
|Etkilenen Yerler
|10 Ekim 09:00
|10 Ekim 12:00
|Ana şebeke arızası
|Atakum / Büyükkolpınar mah. /
|10 Ekim 08:00
|10 Ekim 12:00
|Ana şebeke arızası
|Bafra / Alparslan Mah. / Bafra / Bahçeler Mah. / Bafra / Aktekke Mah. /
|10 Ekim 08:00
|10 Ekim 12:00
|Ana şebeke arızası
|Canik / Karşıyaka Mah. / Canik / Belediye evleri mah. /
Kaynak: Türkiye Gazetesi