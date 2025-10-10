Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
10 Ekim Samsun su kesintisi: Samsun'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

10 Ekim Samsun su kesintisi: Samsun'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
10 Ekim 2025
10 Ekim Samsun su kesintisi: Samsun&#039;da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

10 Ekim 2025 Cuma günü sabah saatlerinde Samsun'un Atakum, Bafra ve Canik ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Arızanın giderilmesiyle birlikte suların öğle saatlerinde yeniden akması bekleniyor.

Bugün Samsun'un üç ilçesinin ana şebeke arızası sebebiyle sabah saatlerinden itibaren su kesintisi uygulanıyor.

Ekiplerin çalışmaları devam ederken, arızanın giderilmesinin ardından suyun öğle saatlerinde yeniden verilmesi planlanıyor.

10 Ekim Samsun su kesintisi: Samsun'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 1. Resim

SAMSUN'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

10 Ekim 2025 Cuma günü Samsun'un Atakum, Bafra ve Canik ilçelerinde ana şebeke arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.

Atakum'un Büyükkolpınar Mahallesi'nde saat 09:00-12:00, Bafra'nın Alparslan, Bahçeler ve Aktekke mahallerinde saat 08:00-12:00, Canik'in Karşıyaka ve Belediye Evleri mahallerinde ise yine 08:00-12:00 saatleri arasında su verilemeyecek. Çalışmaların tamamlanması durumunda suyun yeniden verilmesi bekleniyor. 

10 Ekim Samsun su kesintisi: Samsun'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 2. Resim

10 EKİM SAMSUN SU KESİNTİSİ

BaşlangıçBitişNedeniEtkilenen Yerler
10 Ekim 09:0010 Ekim 12:00Ana şebeke arızasıAtakum / Büyükkolpınar mah. /
10 Ekim 08:0010 Ekim 12:00Ana şebeke arızasıBafra / Alparslan Mah. / Bafra / Bahçeler Mah. / Bafra / Aktekke Mah. /
10 Ekim 08:0010 Ekim 12:00Ana şebeke arızasıCanik / Karşıyaka Mah. / Canik / Belediye evleri mah. /

