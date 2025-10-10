10 Ekim Samsun su kesintisi: Samsun'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Bugün Samsun'un üç ilçesinin ana şebeke arızası sebebiyle sabah saatlerinden itibaren su kesintisi uygulanıyor.

Ekiplerin çalışmaları devam ederken, arızanın giderilmesinin ardından suyun öğle saatlerinde yeniden verilmesi planlanıyor.

SAMSUN'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

10 Ekim 2025 Cuma günü Samsun'un Atakum, Bafra ve Canik ilçelerinde ana şebeke arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.

Atakum'un Büyükkolpınar Mahallesi'nde saat 09:00-12:00, Bafra'nın Alparslan, Bahçeler ve Aktekke mahallerinde saat 08:00-12:00, Canik'in Karşıyaka ve Belediye Evleri mahallerinde ise yine 08:00-12:00 saatleri arasında su verilemeyecek. Çalışmaların tamamlanması durumunda suyun yeniden verilmesi bekleniyor.