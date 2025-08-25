YKS çıkışındaki görüntüsü gündem olmuştu! Çimen Gülen, hayallerine kavuştu

Muş'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdiği gün kapıda babası Mehmet Emin Gülen'in çiçeklerle karşıladığı ve o anlarla gündeme gelen Çimen Gülen, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla büyük mutluluk yaşadı.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir otelde çalışırken sınav sonuçlarını öğrenen Çimen Gülen, Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi Bölümü'nü kazandı.

Muş'taki babasına telefonla müjdeli haberi veren genç kız, ailesine yardımcı olmak için otelde garsonluk yaptığını belirtti.

"İŞ İNSANI OKUL PARASINI KARŞILAYACAK"

Gülen, "Üniversite sınavında çok heyecanlı olduğum için babam bana çiçek almıştı. Sonuçlarım açıklanınca ben de ona çiçek götürmüştüm. Böyle bir sürecimiz olmuştu çok emek vermiştim. Üniversite tercih sonuçlarım açıklandı. Yeditepe Üniversitesi'ni yüzde 50 burslu kazandım. Bir iş insanı da geri kalanı karşıladı. Ekonomik durumum el vermediği için iş insanı yardımcı oldu. Buradan ona çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"DUYGULARIMI İFADE EDEMİYORUM"

ABD'de yapay zeka alanında çalışmalar yapan bir okula gitmek istediğini söyleyen Gülen, mutluluğunu şu sözlerle aktardı: "Hayallerime ulaşmakta ilk adımı attım. Çok mutluyum. Duygularımı ifade edemiyorum"

"5 KIZ OLMAMIZA RAĞMEN HEPİMİZE 'TEK'MİŞİZ GİB DAVRANDI"

Babasının üzerinde çok büyük emeği olduğunu belirten genç kız ayrıca "Küçüklüğümden beri babam 5 kız olmamıza rağmen hepimize 'tekmiş' gibi davrandı. Bu yıl çiçek alarak da bunu kanıtladı. Gerçi bunu sürekli yapan biri. Bu yıl sadece kameralara göründü. Normalde göründüğünden daha tatlıdır. Kendisi benim sürekli destekçimdir. Onun sayesinde bugün bir yerlerdeyim. Yarısı benim çalışmam, yarısı da babamın desteği… Onunla baba kızdan öte arkadaş gibiydik. Herhangi bir sorunum olduğunda ona anlatabilirdim. Babamı çok seviyorum" dedi.