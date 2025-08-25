Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Akıllı yüzük devreye girdi, doktorlardan önce fark etti! Genç müzisyen kıl payı kurtuldu

Amerikalı bir müzisyen olan Casey Cattis, doktorların bile fark edemediği hastalığını akıllı yüzüğü sayesinde 8 ay önceden fark etti. 

ABD’nin Philadelphia kentinde yaşayan 30 yaşındaki müzisyen ve çocuk hemşiresi Casey Cattie, akıllı yüzüğü sayesinde 4.evre lenfoma kanseri olduğunu erken fark etti.

Uyku, kalp atışı, vücut sıcaklığı, solunum hızı gibi bir dizi sağlık verisini izleyebilen bir yüzük kullanan Casey Cattie durumu nasıl fark ettiğini şu sözlerle anlattı: 

''Yüzüğüm bana sürekli olarak ateşimin normalin üzerinde olduğunu gösteriyordu, ancak o dönemde bunun adet döngüsüyle ilgili olduğunu düşünmüştüm. Ama zamanla gece terlemeleri arttı ve bu uyarılar daha da şiddetlendi.'' 

Yüzüğünden gelen uyarıları dikkate alarak bir dizi doktora başvuran Cattie’nin tahlillerinde sadece demir eksikliği olduğu fark edildi. 

TÜM SONUÇLAR TEMİZ ÇIKTI

Cattie, aile hekimi, gastroenteroloji uzmanı, hematoloji VE onkoloji doktorlarına giderek kolonoskopi ve endoskopi gibi testler de yaptırdı. Ancak tüm sonuçlar temiz çıktı. 

KANSER ŞÜPHESİYLE BT TARAMASI YAPILDI

30. yaşını kutlamak için İzlanda'ya giden Cattie'nin durumu daha da kötüleşirken genç kadın, kısa yürüyüşlerde bile nefes darlığı çekmeye başladı. Genç müzisyen acil servise başvurduğunda ise akciğerlerinde bir galondan fazla sıvı bulundu ve lenf bezlerinin büyüdüğü anlaşıldı. Doktorlar, kanser şüphesiyle BT taraması yaptı.

4. EVRE KANSER OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ülkesine döner dönmez hastaneye yatırılan Casey Cattie’ye 4. evre Hodgkin lenfoma teşhisi konuldu. Sosyal medya platformu Facebook'ta yaşadıklarını anlatan Cattie, şunları yazdı:
"Bu teşhisin öte tarafında da bir hayatım olacağını bilmek büyük bir şans. Hayatım bir daha eskisi gibi olmayacak ama güneş artık daha parlak, dünya, hayat daha renkli görünüyor. Eğer bir şeylerin ters gittiğini hissediyorsanız, bunu göz ardı etmeyin. Sağlığınız için sesinizi duyurmak çok önemli. Doktorlarımdan bile daha erken fark ettim ve bu, hayatımı kurtardı.''

