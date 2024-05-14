Dere yatağında kemiklere ulaşılmıştı: Hepsi Korhan Berzeg'e ait çıktı

Balıkesir’de dere yatağı ve etrafında bulunan tüm kemiklerin Korhan Berzeg’e ait olduğu tespit edildi. 83 yaşındaki Berzeg'in kesin ölüm sebebi ise halen araştırılıyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde 30 Nisan 2024 tarihinde jandarma ekiplerinin kadavra arama köpekleri eşliğinde detaylı arama çalışmalarında ulaşılan kemiklerin yapılan DNA incelemesinde Korhan Berzeg'e ait olduğu tespit edildi.

83 yaşındaki ekonomist Berzeg'in kesin ölüm sebebi halen araştırılırken, kesin ölüm raporun çıkmasının ardından kemiklerin ve kıyafetlerin aileye teslim edileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir-Gönen’de Doberman cinsi eğitimli köpeği Tina ile 17 Haziran’da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ünlü ekonomist Korhan Berzeg’ten bir daha haber alınamamıştı. Berzeg’in kayboluşunun ardından bölgede AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleriyle başlatılan arama çalışmalarından bir sonuç çıkmamıştı.

Tina ve Korhan Berzeg’ten haftalarca haber alınamazken, 74 gün sonra köpek, Armutlu Mahallesi yakınlarında bulunmuştu. Çip kontrolü yapılan köpeğin sağlıklı olduğu belirtildi ve arama-tarama çalışmalarına hız verilmişti.

Arama faaliyetlerine Berzeg’in köpeği Tina da dahil edildi. 74 gün boyunca alıkonulduğu yere gitmesi için GPS takılıp, aç bırakılan Tina, her defasında, eve geri dönmüştü. Köpek, bir süre sonra Korhan Berzeg’in eşi Angela Berzeg’e teslim edilmişti.

Arama çalışmaları ise Berzeg kaybolduktan 130 gün sonra, 24 Ekim’de durdurulup tekrar başlamıştı.