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Korhan Berzeg'in şüpheli ölümünde yeni gelişme: Araba iddiaları yalan çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bir yıla yakın zamandır aranan ve cansız bedeni geçtiğimiz günlerde bulunan Korhan Berzeg'in şüpheli ölümünde ortaya atılan 'gizemli araç' iddiaları yalan çıktı. Yetkililer 90 güvenlik kamerasının tek tek incelendiğini ve görgü tanığının gördüğünü iddia ettiği araca dair kaydın olmadığını açıkladı. 

Balıkesir'in Gönen ilçesinde evinden yürüyüş yapmaya çıkan ve sırra kadem basan ekonomist Korhan Berzeg, bir yıla yakın zamandır aranıyordu. Berzeg'in geçtiğimiz günlerde cansız bedeni bulunmuştu. Şüpheli ölüme dair çok sayıda iddia ortaya atıldı. 

Berzeg’in kaybolduğu gün ile ilgili görgü tanığı olduklarını iddia eden kişilerin, bölgede yabancı bir araç gördüklerine dair verdikleri farklı ifadeler yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bu kişilerin basına da yansıyan bu ifadeleri ile ilgili yetkililerden edinilen bilgiler doğrultusunda, araç ile ilgili araştırmanın yapıldığı ancak böyle bir aracın bölgede görülmediği, iddiaların da gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

90 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Bölgede bulunan 90 güvenlik kamerasının tek tek incelendiği ancak bahsedilen araca ait hiçbir kaydın olmadığı, ayrıca görgü tanıklarının aracı gördüklerini iddia ettikleri noktanın Korhan Berzeg’in kemiklerinin bulunduğu noktanın tam tersi istikamette ve kuş uçuşu 3 bin 500 metre uzaklıkta olduğu kaydedildi.

İDDİALAR YALANLANDI

Diğer yandan her iki görgü tanığının verdiği ifadelerin çelişkili olduğu da belirtildi. Berzeg’in sabah saat 8.30’da kaybolduğu ancak görgü tanıklarının aracı saat 15.30’da gördüklerini iddia ettikleri, yani arada 7 saatlik bir zaman farkı olduğu bilgisi paylaşıldı. Görgü takınaklarının Berzeg’in kemiklerinin bulunduğu yere gidiş yolu olarak anlatılan yeri de yanlış ileri sürdükleri söylendi. Bu kişilerin Korhan Berzeg ile ilgili daha önce de hiçbir ifadelerinin olmadığı dile getirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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