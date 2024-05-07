Korhan Berzeg öldü mü öldürüldü mü? Sır ölümde '42' plakalı araç detayı

Ekonomist Korhan Berzeg'in ölümünün ardından soru işaretlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Bir görgü tanığı Berzeg'in kaybolduğu gün köyde 42 plakalı bir aracın varlığına işaret etti. Şüpheli aracın halı taşıdığını söyleyen görgü tanığı, "Korhan Bey’in evinin bir alt sokağından, aşağısından döndü. Camlar kapalıydı. Araçta benim gördüğüm tek kişi vardı. Bizden başka da kimse aracı görmemiş" dedi.

Ünlü ekonomist Korhan Berzeg, yaşadığı Balıkesir'in Gönen ilçesinde neredeyse bir yıl önce kayıplara karışmıştı. Geçtiğimiz günlerde Berzeg'e ait kemik parçaları ve kişisel eşyaları bulundu. Adli Tıp Kurumu’nda Berzeg’in ölüm sebebine ilişkin çalışmalar sürerken Berzeg’in cinayete mi kurban gittiği merak ediliyor.

CNN TÜRK ekibinden Kaan Temeltaş ve İç Güvenlik Uzmanı Savaş Kurtbaba, Korhan Berzeg'in kaybolduğu gün köy yolunda şüpheli bir aracın geldiğini söyleyen görgü tanıdığını dinledi.

HALI YÜKLÜ ARAÇ DETAYI

Yağışlı bir günde üzerinde halı yüklü aracın köyde durduğunu anlatan görgü tanığı şu ifadeleri kullandı:

O sabah bir arkadaşımızı ziyarete geldik. Saat 10.30 gibi Korhan Bey’in kayıp olduğunu söyledi. Biz ziyareti bitirirken kayıp, aramaya dönüştü. Netleştiği saatler 13-14 arasıydı.14-14.30 gibi arkadaşlarımız ile geçmiş olsun için Korhan Bey’in evine gittik. Jandarma arabası kapının önündeydi. Komutan bekliyordu.

'ARAÇTA TEK KİŞİ VARDI'

Korhan Bey’in evinin bir alt sokağından, aşağısından döndü ve overlok aracıydı. Üstünde iki halı vardı ve hava yağışlıydı. Döndükten sonra jandarma aracını görünce tedirgin oldu. Yağışlı bir havada halıların dışarıda olması dikkatimi çekti.

Camlar kapalıydı. Kapalı kasa bir araçtı. Arka tarafta cam yoktu. Araçta benim gördüğüm tek kişi vardı.

ARACI GÖREN BAŞKA KİMSE YOK

Görgü tanığının ifadesini değerlendiren Savaş Kurtbaba ise şu sözleri söyledi:

Yeni bir boyut kazandırdı. Biz o alanı yaşatamadık. O alan üzerinde bir şey olmuş olabilir. Köyde yaşayanlar da dahil olmak üzere hiç böyle bir ayrıntı duymadık. Herkese o gün 'Yabancı bir araç gördünüz mü' diye sorduk ve hiç kimse bu aracı görmemiş. İlk defa konuğumuz görmüş.

Yabancı bir aracın görülmesi çok şey ifade eder. Çünkü olaya başka bir boyut kattı. Şu ana kadar adamın herhangi bir düşmanı yok, köyün sevilen insanı.

PLAKASI 42'YDİ

Aracın plakasının 42 ile başladığını belirten görgü tanıdığı, "Ben dikkatli bir insanım. İçinde sadece sürücü vardı. Arkada başka tarafta biri var mıydı görmedim. Kapalıydı çünkü." dedi.