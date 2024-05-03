Korhan Berzeg öldürüldü mü? Cinayet şüphesini artıran detaylar ortaya çıktı!

Ekonomist Korhan Berzeg'in ölümüne ilişkin açıklama yapan cinayet bürodan emekli polis Savaş Kurtbaba, eldeki verileri değerlendirerek olayda cinayet şüphesi olduğunun altını çizdi. Kemik parçalarının bulunduğu yerin üç kez tarandığını söyleyen Kurtbaba, Berzeg'e ait parçaların bilerek oraya konulmuş olabileceğini belirtti.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yazlık evinden yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden yaklaşık bir yıl haber alınamayan ve evinin olduğu bölgede kemikleri bulunan ekonomist Korhan Berzeg'in ölümüne ilişkin iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Cinayet büroda 15 yıl çalıştıktan sonra emekli olup dedektiflik bürosu kuran Savaş Kurtbaba, Berzeg’in öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Hürriyet'in haberine göre, Berzeg’e ait olduğu değerlendirilen kemiklerin bulunduğu alana giderek inceleme yaptığını belirten Kurtbaba, şunları söyledi:

ARABAYLA BİLE YARIM SAAT SÜRER!

Korhan Hoca’ya ait olduğun tespit edilen kemik parçalarının bulunduğu alana gidebilmek için araba ile yarım saat süren zorlu bir tırmanış yapmanız lazım. Zirve noktalarında, ormanlık ve yabani hayvanların bulanacağı oldukça tehlikeli bir alan. Çok sık, maki türü bitki örtüsüne sahip. Üst tarafları büyük ağaçlarla çevrilmiş bir alan. O alanda 2 tepe var arka arkaya. O tepelerin tam arkasında bir su yolu var. Kemik parçaları, tepenin arkasında dere yatağının içinde bulunmuş.

CİNAYET ŞÜPHESİ VAR

O yaşta bir insanın buraya gelebilmesi, buraya kadar tırmanması ‘imkânsız’ denecek kadar zor. Gelemez, mümkün değil. Çok uzun bir yol. Ama bir araçla buraya kadar getirilme ihtimali çok yüksek. Burada yol ikiye ayrılıyor. Ana yol ve keçi yolu olarak tabir edebileceğimiz bir dağ yolu daha var. Bu keçi yolu olarak tabir edebileceğimiz yol... Tepelerin arkasında dere yatağının içinde kemiklerin bulunduğu yer burası. Bu da cinayet şüphesini daha da arttırıyor.

"İSKELET BÜTÜNLÜĞÜ DAHİ YOK"

Korhan Berzeg’i buraya getirip atmışlar diye düşünüyorum. Jandarmanın burada yaptığı çalışmalar da bunu gösteriyor. Burada ceset parçaları bulsam, bunun bir cinayet olduğu şeklinde izlenim bende en doruk seviyeye çıkardı. Yola yakın yerlerde bulunan cesetler, cinayetle sonuçlanan olaylardır. Cinayetlerde vücut bütünlüğü varsa tanı koyma şansınız çok doğrudur. Delici, kesici alet yarası veya ateşli silah yarasını ararsınız. Bunlar varsa, ‘Bu, cinayettir’ dersiniz. Ama bu olayda bırakın vücut bütünlüğünü, iskelet bütünlüğü dahi yok. İncelemeler sonunda ölüm sebebi de ortaya çıkacak. Ama ben olay yerini gördükten sonra artık bu olayın cinayet olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim.

AYNI YER ÜÇ KERE TARANMIŞ

Olay yerinin de burası olmadığını düşünüyorum. Ama olabilir de... Yanılıyor olabilirim. Kemikleri bulan muhtara, ‘Buraya, yani olay yerine daha önce geldiniz mi?’ diye sordum. ‘Biz buraya köpeklerle 3 kere geldik’ diye cevap verdi.

"BERZEG'İ BİLEREK ORAYA BIRAKTILAR"

O zaman Korhan Berzeg başka bir yerde öldürüldü ve buraya getirilip bırakıldı. Neden buraya bırakıldı? O alan sırtlanların üreme alanı. Sırtlanlar da biliyorsunuz leşle beslenir. Orada bu işin bitmesini istediler ve bitirdiler.”