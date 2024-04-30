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'Sil baştan' incelemelerden de sonuç çıkmadı! Korhan Berzeg için umut 'istihbarat'ta

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'e ait eşya ve kemik parçalarının bulunması sonrası başlayan arama çalışmaları 7'nci günde sonlandırıldı. Olayla ilgili artık istihbari çalışmalara devam edilecek. 

Ünlü ekonomist Korhan Berzeg yaklaşık bir yıl önce çıktığı Balıkesir'in Gönen ilçesindeki evinden çıkarak kayıplara karışmıştı. 83 yaşındaki ekonomist için başlatılan çalışmalar sonrası geçtiğimiz hafta Berzeg'e ait olduğu belirlenen kemik parçaları ve kişisel eşyaları ortaya çıkmıştı. 

Arama çalışmaları kırsal Armutlu ve Gelgeç mahalleleri arasındaki Fındıklı Deresi mevkisinde engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu bölgede yoğunlaşmış  Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kafatası parçası ile 3 kemik daha bulunmuştu. 

7 GÜNLÜK ÇALIŞMA SONA ERDİ

Berzeg’e ait kemik ve giysi parçalarının bulunduğu bölgede, jandarma ekiplerinin kadavra arama köpekleri eşliğinde 7 gün boyunca süren detaylı arama çalışmaları sona erdi.

ŞİMDİ SIRADA İSTİHBARİ ÇALIŞMA VAR

Bugün itibarıyla ölüm olayının nasıl meydana geldiği konusunda istihbari çalışmalara devam edileceği belirtildi.

Diğer yandan, Korhan Berzeg’in İngiltere’de ikamet eden kızı Nisa Berzeg’in avukatları ile beraber, bugün olay yerinde incelemelerde bulundukları öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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