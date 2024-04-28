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Korhan Berzeg'in sır ölümü! Ailesi soruları cevapsız bıraktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yaklaşık bir yıldır aranan Korhan Berzeg'in sır ölümüyle ilgili ailesi soruları cevapsız bıraktı. Büyükada'da görüntülenen  Berzeg'in eşi Angela Berzeg, kızı Nisa Berzeg gazetecilerin sorularına cevap vermeden hızlıca evlerine girdi. 

Ünlü ekonomist Korhan Berzeg yaklaşık bir yıl önce Balıkesir Gönen'deki evinden köpeği Tina ile beraber yürüyüşe çıkmıştı. Haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.

Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış, ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı.

Korhan Berzeg'in sır ölümü! Ailesi soruları cevapsız bıraktı - 1. Resim

TİNA AYLAR SONRA EVİNE DÖNMÜŞTÜ

Vatandaşlar tarafından 29 Ağustos 2023 tarihinde bulunan köpeği 'Tina' ailesine teslim edilmişti.

DEFALARCA KEZ ARANAN YERDE KEMİK BULUNDU!

23 Nisan'da Armutlu'ya yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta, mahalle sakinleri tarafından kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartları bulundu. Bulunan kemik parçaları Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan çalışmada, kemik parçalarından alınan DNA'nın Korhan Berzeg'in kızı Nisa Berzeg'den alınan DNA ile eşleştiği öğrenildi.

Korhan Berzeg'in sır ölümü! Ailesi soruları cevapsız bıraktı - 2. Resim

AİLE SESSİZ KALDI

Kemik parçalarına ulaşılan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg, kızı Nisa Berzeg ve köpekleri 'Tina' Büyükada'daki evlerine girerken görüntülendi.

Korhan Berzeg'in sır ölümü! Ailesi soruları cevapsız bıraktı - 3. Resim

Aile, soruları cevapsız bıraktı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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