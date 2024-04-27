DNA testinin sonucu çıktı! 1 yıldır aranan Korhan Berzeg'in akıbeti belli oldu

Neredeyse bir yıldır aranan ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Berzeg'in evinin yakınlarında kemik parçaları bulunmuştu. Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA'ın Korhan Berzeg'ın kızıyla eşleştiği öğrenildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Berzeg'in evinin 3,5 kilometre uzağında kemik parçaları bulunmuştu. Kemik parçalarına yapılan DNA testinin sonucu çıktı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ KESİNLEŞTİ

Teste göre kemiklerin DNA'sı Korhan Berzeg'in kızıyla eşleşti. Böylece 17 Haziran 2023 tarihinde kaybolan Berzeg'in hayatını kaybettiği kesinleşmiş oldu.

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