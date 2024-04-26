Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında sil baştan! Yeni ipuçlarının peşine düşüldü

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Nisan 2024 13:46 - Güncelleme: 26 Nisan 2024 13:50 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg’e ait yeni ipuçları bulmak amacıyla yapılan çalışmalar 3’üncü gününde de devam ediyor. Kızı Nisa Berzeg ve eşi Angela Berzeg'in DNA örneği vermesinin ardından diğer kızı olan Sibel Berzeg’in de dün Amerika’dan İstanbul’a geldiği öğrenildi.