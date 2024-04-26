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Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında sil baştan! Yeni ipuçlarının peşine düşüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg’e ait yeni ipuçları bulmak amacıyla yapılan çalışmalar 3’üncü gününde de devam ediyor. Kızı Nisa Berzeg ve eşi Angela Berzeg'in DNA örneği vermesinin ardından diğer kızı olan Sibel Berzeg’in de dün Amerika’dan İstanbul’a geldiği öğrenildi. 

Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Kırsal Mahallesi’ndeki dere yatağında bulunan kemik parçalarının Ekonomist Korhan Berzeg’e (83) ait olma ihtimali üzerine yoğunlaşan çalışmalar, 3’üncü günde de sürüyor.

Bu çerçevede JASAT, asayiş jandarma ekipleri, komando timleri ile birlikte 3 kadavra arama köpeği eşliğinde Fındıklı Deresi mevkisinde arama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kırsal bölgede yeni ipuçları bulmak için 3 kilometrelik alan didik didik aranıyor.

Diğer yandan Korhan Berzeg kızı Nisa Berzeg ve eşi Angela Berzeg dün Gönen’e gelerek DNA örneği verdi. Korhan Berzeg’in diğer kızı olan Sibel Berzeg’in de dün Amerika’dan İstanbul’a geldiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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