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Kemik parçaları bulunmuştu! Korhan Berzeg'in ailesi, DNA için Gönen'e gidiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kemik parçaları bulunmuştu! Korhan Berzeg&#039;in ailesi, DNA için Gönen&#039;e gidiyor

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Balıkesir Gönen'de dere yatağında bulunan kimlik, kemik ve elbise parçalarının geçen hazirandan beri kayıp Ekonomist Korhan Berzeg’e ait olduğu değerlendirilirken, bölgede arama çalışmaları dere yatağında sürüyor. Öte yandan Berzeg'in İstanbul'da yaşayan ailesinin bölgeye gelmesinin ardından bulunan kemik parçalarından DNA eşleşmesi yapılacak.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kıyafet ve kemik parçaları ile kişisel eşyaların bulunduğu bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

DERE YATAĞINDA ÇALIŞILIYOR

Jandarma, Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçalarının yanı sıra Korhan Berzeg'in kimlik ve banka kartlarının bulunduğu kırsal Armutlu Mahallesi'ne yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıktaki engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu dere yatağında inceleme yapıyor.

DNA EŞLEŞMESİ YAPILACAK

Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bölgede başka kemik parçalarının olup olmadığına yönelik araştırma faaliyetleri, 6 Jandarma Asayiş Timi, 3 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir İstihbarat Timi, 3 Jandarma Asayiş Komando unsuru ve İl Jandarma Komutanlığından gönderilen bir kadavra tespit köpek unsuru olmak üzere 59 personelle sürüyor.

Korhan Berzeg'in İstanbul'da yaşayan ailesinin bölgeye gelmesinin ardından bulunan kemik parçalarından DNA eşleşmesi yapılacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg (83) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.

Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı.

Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın fark ettiği köpeğin "Tina" olduğu, Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu belirlenmişti. Küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan köpeğin araziye bırakılmasından da herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.

Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta 23 Nisan'da mahalle sakinleri tarafından kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartları bulunarak, ekipler tarafından incelemeye alınmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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