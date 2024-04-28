Korhan Berzeg'in arama çalışmalarında sıcak gelişme! Yeni kemik parçaları bulundu

Haziran ayından beri her yerde aranan Ekonomist Korhan Berzeg'e ait kimlik, kredi kartları ve 4 kemik parçası evine sadece 4 kilometre uzaklıkta bulunmasının ardından arama çalışmaları sil baştan başladı. Çalışmaların 5. gününde Berzeg'e ait yeni kemik parçaları bulundu.

Türkiye, 17 Haziran'da evinden yürüyüş yapmak için ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ünlü ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmalarına kilitlendi. Sonuçsuz kalan arama çalışmaları Korhan Berzeg'e ait kimlik, kredi kartları ve 4 kemik parçası evine sadece 4 kilometre uzaklıkta bulunmasıyla yeniden başladı.

Arama çalışmaları kırsal Armutlu ve Gelgeç mahalleleri arasındaki Fındıklı Deresi mevkisinde engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu bölgede yoğunlaştı. 5 gün önce başlayan çalışmalarda Jandarma Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kafatası parçası ile 3 kemik daha buldu.

Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 62 personelle bölgede yapılan başka kemik parçalarının olup olmadığına yönelik araştırma faaliyetlerine, 6 jandarma asayiş timi, 3 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir istihbarat timi, 3 jandarma asayiş komando unsuru ve İl Jandarma Komutanlığı'ndan gönderilen 3 kadavra tespit köpeği katıldı.

Bölgenin yoğun bitki örtüsü dolayısıyla çalışmaların 5. gününde tırmıklarla arama yapan ekipler, Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kafatası parçası ile 3 kemik daha buldu.

Kemiklerin diğer bulunanlarla bağlantısının olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.

Çalışmalara yarın sabaha kadar ara verildiği belirtildi.