Korhan Berzeg'in ölümündeki sır perdeleri: Uzmanlar gizeme son verecek detayları anlattı

Balıkesir'de bir yıla yakın zamanda kaybolan ve cansız bedeni geçtiğimiz haftalarda bulunan Korhan Berzeg'in ölümüne ilişkin sır perdesi aralanamıyor. Olayla ilgili konuşan uzmanlar köpeğin tasmasına, terden elde edilecek DNA'ların yanı sıra cesedin bulunduğu zemine ve olay yerindeki incelemelere dikkat çekti.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaklaşık 316 gün önce kaybolan 84 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'in cansız bedeni geçtiğimiz haftalarda bulundu.

Olay yeri incelemesinde; paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içerisinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, ⁠parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, yine Korhan Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile 1'i parçalanmış, 5 adet 10 TL, ⁠1 adet 100 TL, ⁠1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu.

ÖLDÜRÜLÜP MÜ O BÖLGEYE GETİRİLDİ?

Habertürk'te yer alan habere göre, birçok cinayet dosyasına bakan emekli cinayet büro uzmanı Mustafa Bayram, olayın titiz bir şekilde çalışılması gerektiğini söyledi. Olayı analiz eden tecrübeli isim, şöyle konuştu:

Kemiklerin bulunduğu noktadan incelenmek üzere toprak alındı mı? Çünkü o ceset parçaları kemik olarak oraya taşınmadıysa, toprakta ceset parçalarıyla ilgili bulgular çıkar. Başka bir yerde öldürülüp oraya getirilmesi zor bir olay. Çünkü o bölgenin arandığı bilinir. Başka bir yerde öldürüp cesedi oraya taşımak götürmek kolay bir iş değildir.

ELBİSELER GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARACAK

Bayram, incelenecek elbiseleriyle de Berzeg’in, cinayete kurban gidip gitmediğinin ortaya çıkacağını söyledi.

Bayram şöyle devam etti:

Elbiselerde herhangi bir bıçak izi veya kurşun izi var mı? Buna bakılacağını sanıyorum. Berzeg bir cinayete kurban gittiyse, ya bıçaklanmıştır, ya silahla saldırı yapılmıştır ya boğularak ya da kafasına sert cisimle vurularak öldürülmüştür. Berzeg eğer bıçakla ya da silahla öldürülmüşse bu izlere kıyafet ve kemikte rastlanır.

Meselâ eve dönen köpeği var. Köpeğinin tasması üzerinde DNA incelemesi yapılmış mı? Yapılmamışsa onun mutlaka yapılması lazım. Köpek 74 gün sonra dönüyor. Eğer biri köpeği beslemişse tasmasını tutmuştur. Tasmada ter DNA’sına bakılmalı. Tasmada Berzeg’in DNA’sı çıkarsa bu cinayet değildir. Eğer Berzeg’in dışında bir DNA çıkarsa olay o zaman şüphelidir.

"KALP KRİZİ İHTİMALİ YÜKSEK"

Berzeg’in düşme veya kalp krizi ölümünden sonra, yabani hayvanlar tarafından da parçalanma ihtimalinin yüksek olduğunu vurgulayan Bayram şöyle konuştu:

Bulunan kıyafetler üzerinde de DNA incelemesi bu sorunun cevabını verecektir. Kıyafetlerde hayvan salyası var mı? Özellikle pantolonu varsa pantolonun paçalarında bu bulgular var mı? Haberlerde anladığımız kadarıyla ayakkabısı bulunamamıştır. Eğer o bölgede ölmüşse ayakkabı da o bölgede olmalı. Ayakkabı şu açıdan önemli. Ayakkabı bulunmuş olsaydı, altına bakılarak toprak analizi yapılırdı. Hangi bölgenin toprağı ayakkabıya bulaştığı tespit edilirdi.

CİNAYET İHTİMALİ NASIL ARTAR?

En önemli detaylardan birinin de, bulunan kemik parçaları üzerinde, gövde kısmında kırık veya kesici, ezici alet izi olup olmadığına dikkat çeken Bayburt, “Kafatasında sert cisimle vurma sonucu, çökme, kırık veya kesi şeklinde kırık varsa cinayet ihtimali yüksek. Aynı şekilde diğer kemik parçalarında aynı belirtiler varsa cinayet şüphesi artar. Olay yerini inceleyen ekip kemiklerin bulunduğu çalılık, makilik, ağaçlık, oluk alanda herhangi bir hayvana ait olabilecek kıl tüy aramış mı? Şimdi diyeceklerdir; olayın üzerinden aylar geçmiş yaş olmuş, yağmur olmuş olabilir. Kafatası, çalılık içinde bulundu. Çalıların gövdesine yapışan hayvan kılı veya yırtıcı kuş teleği mutlak vardır. Tabii dikkate aldılar mı bilmiyorum” dedi.

TİNA NEDEN 74 GÜN SONRA EVE DÖNDÜ?

Berzeg'in köpeği Tina 74 gün sonra eve döndü. Yapılan analizlerde normal mamayla beslendiği ortaya çıkan köpeğin bu durumu şaşırtmıştı. Olay yeri uzmanı emekli polis memuru Naci Bayburt, sahibi ölen köpeğin ceset başında uzun süre duracağını belirterek, “Farz edelim köpek korkudan kaçtı eve niye gelemedi? Mutlaka en yakın yere sığındı orada hayvana baktılar. Neden baktılar? Köpek belli ki bakımlı cins bir köpek. Sahibi bunu arayacak, ilan verecek ve bulana, getirene ödül verecek diye düşünmüş olabilirler. Bu amaçla hayvan bir yerde tutuldu. Üç dört ay arayıp soran olmayınca görsel ve yazılı basın Korhan beyden ve köpeğinden halen haber alınmadığını haber yaptığında bu sefer panik oldu köpeği saldılar hayvan eve öyle geldi.” ifadelerini kaydetti.

SAĞKEN Mİ PARÇALANDI?

Kemiklerin bulunduğu yerde titiz çalışmanın yapılması gerektiğini belirten Bayburt şöyle devam etti:

Bulguların bulunduğu yer, zemin toprak alansa toprak kanı emer; lüminol (kan lekelerini belirten kimyasal madde) çalışması yapılmalıdır. Yapılmış mıdır bilmiyoruz. Korhan Bey sağ iken mi parçalandı? Öldükten sonra mı parçalandı. Sağ iken parçalandıysa kan akışı çok olur. O yüzden toprağa kan lekesi bulaşır.