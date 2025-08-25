Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaraylı Efe Akman'a Avrupa'dan ilgi

Galatasaraylı Efe Akman'a Avrupa'dan ilgi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaraylı Efe Akman&#039;a Avrupa&#039;dan ilgi
Efe Akman, Galatasaray, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray altyapısının genç yıldızı Efe Akman, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor. Sarı-kırmızılı ekipte artık kalması beklenmeyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için Avrupa'dan teklifler var.

Sarı-kırmızılıların 18 yaşındaki genç futbolcusu, Galatasaray'da daha fazla forma şansı bulamadığı için kendisine gelen teklifleri değerlendirmek üzere masaya oturdu. 

İKİ AVRUPA TAKIMINDAN İLGİ

Hem İspanya 2. Ligi'nde mücadele eden FC Andorra hem de Belçika 1. Lig takımlarından Westerlo, Akman için resmi girişimlerde bulunurken, transferin "an meselesi" olduğu ifade ediliyor. 

Galatasaraylı Efe Akman'a Avrupa'dan ilgi - 1. Resim

GELECEĞE YATIRIM

Efe Akman için Galatasaray’ın bakış açısı net: Oyuncu, takımda yer bulamadığından hem kulüp hem oyuncu için en iyi çözüm, transfer sürecini olumlu şekilde tamamlamak. Böylece genç yetenek, Avrupa sahnesinde kariyerini şekillendirme fırsatı bulacak.

 Efe Akman'ın geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor. Efe Akman'ın, Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

A takımında 11 kere forma giyme şansı bulan genç futbolcu, Galatasaray kariyerinde herhangi bir gol katkısı veremedi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Oyuncu Gaye Gürsel’den yıllar sonra "Kurtlar Vadisi Pusu" itirafı! Açıklamaları gündem oldu3 yıl önce evi yanan vatandaşın yeni evinde 1 haftada 4. yangın! "Bazı şeylere inanmazdım, artık düşünmeye başladım"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Filenin Sultanları rakibine fark attı! Dünya Şampiyonası'nda son 16'ya kaldılar - SporFilenin Sultanları son 16'da! Rakibe fark attılar500 imza tamam! Fenerbahçe Başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran: Sözümüz ilk günden beri net - Spor500 imza tamam! "Sözümüz ilk günden beri net"Göztepe'nin orta sahadaki yıldızı: Junior Olaitan - SporGöztepe'nin orta sahadaki yıldızı: Junior OlaitanEspanyol, Trabzonsporlu Mendy'nin peşinde - SporEspanyol, Trabzonsporlu Mendy'nin peşindeBeşiktaş resmen açıkladı! El Bilal Touré ile görüşmeler başladı - SporBeşiktaş genç yıldızı resmen duyurdu!Beşiktaş'tan defans hamlesi: Wout Faes radarda - SporBeşiktaş'tan defans hamlesi: Wout Faes radarda
Sonraki Haber Yükleniyor...