Galatasaraylı Efe Akman'a Avrupa'dan ilgi

Sarı-kırmızılıların 18 yaşındaki genç futbolcusu, Galatasaray'da daha fazla forma şansı bulamadığı için kendisine gelen teklifleri değerlendirmek üzere masaya oturdu.

İKİ AVRUPA TAKIMINDAN İLGİ

Hem İspanya 2. Ligi'nde mücadele eden FC Andorra hem de Belçika 1. Lig takımlarından Westerlo, Akman için resmi girişimlerde bulunurken, transferin "an meselesi" olduğu ifade ediliyor.

GELECEĞE YATIRIM

Efe Akman için Galatasaray’ın bakış açısı net: Oyuncu, takımda yer bulamadığından hem kulüp hem oyuncu için en iyi çözüm, transfer sürecini olumlu şekilde tamamlamak. Böylece genç yetenek, Avrupa sahnesinde kariyerini şekillendirme fırsatı bulacak.

Efe Akman'ın geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor. Efe Akman'ın, Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

A takımında 11 kere forma giyme şansı bulan genç futbolcu, Galatasaray kariyerinde herhangi bir gol katkısı veremedi.