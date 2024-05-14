Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Müge Anlı'da tüyler ürperten anlar! Muhabir canlı yayında kayıp şahsın cesedini buldu

Müge Anlı'da tüyler ürperten anlar! Muhabir canlı yayında kayıp şahsın cesedini buldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Müge Anlı&#039;da tüyler ürperten anlar! Muhabir canlı yayında kayıp şahsın cesedini buldu

Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla’da kayıp olan Şaban Ataş'ın ailesi Müge Anlı'nın programına çıktı. Şahsın eşi cinayeti itiraf edip cesedin yerini söylerken, programa bağlanan muhabir, canlı yayında cansız bedeni buldu.

Seydikemer ilçesinde 22 Mart tarihinde ortadan kaybolan Şaban Ataş'tan (52) bir daha haber alınamadı. Kaybolma vakası Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınırken, programa Şaban Ataş’ın eski eşi Emine Karabulut, çocukları ve akrabaları katıldı. İddialara göre programın ardından Müge Anlı’nın baş başa görüştüğü Emine Karabulut cinayeti itiraf ederek, cesedin yerini söyledi.

Müge Anlı'da tüyler ürperten anlar! Muhabir canlı yayında kayıp şahsın cesedini buldu - 1. Resim

CESEDİ BULDULAR

Ekipler harekete geçerken bölgeden programa bağlanan muhabir, canlı yayında cesedi buldu. Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de üstü taşlarla örtülmüş bir ceset buldu. Cesedin Şaban Ataş’a ait olduğu teyit edildi.

Müge Anlı'da tüyler ürperten anlar! Muhabir canlı yayında kayıp şahsın cesedini buldu - 2. Resim

İPLE BOĞMUŞLAR

Boşanmasına rağmen Şaban Ataş ile aynı evde yaşamaya devam eden Emine Karabulut'un itirafında “Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban’ı iple boğdu, ardından cesedi götürdü” dediği iddia edildi. Yapılan itirafın ardından 3 kişi gözaltına alındı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Oyuncu Esra Akkaya’nın evlat edindiği oğlu büyüdü! Görenler ‘genç delikanlı olmuş’ diyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Oyuncu Esra Akkaya’nın evlat edindiği oğlu büyüdü! Görenler ‘genç delikanlı olmuş’ diyor - MagazinEvlat edindiği oğlu büyüdü! İşte son haliŞeyma Subaşı, Sabancılar’a gelin mi gidiyor? Adının anıldığı isim şaşırttı - MagazinSabancılar’a gelin mi gidiyor? Adının anıldığı isim şaşırttıKızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı uyuşturucu alırken polise yakalandı! Önce inkar sonra itiraf etti - MagazinUyuşturucu alırken polise yakalandı! Önce inkar sonra itirafBeyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, aylar sonra ilk kez görüntülendi - MagazinBeyin kanaması geçirmişti: Aylar sonra ilk kez görüntülendiUsta oyuncu Ayten Gökçer hayatını kaybetti - MagazinUsta oyuncu hayatını kaybettiErzurumlu ‘Çitos Efe’nin son haline bir de şimdi bakın! Koca delikanlı olmuş - MagazinSon haline bir de şimdi bakın! Görenler tanıyamadı
Sonraki Haber Yükleniyor...