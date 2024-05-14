Müge Anlı'da tüyler ürperten anlar! Muhabir canlı yayında kayıp şahsın cesedini buldu

Müge Anlı'da Emine Ataş ile Burhanettin Öztürk'ün Şaban Ataş'ı nasıl öldürdüklerini itiraf ettiği kısım yeni bölümde yayınlandı

Müge Anlı'da Emine Ataş ile Burhanettin Öztürk'ün Şaban Ataş'ı nasıl öldürdüklerini itiraf ettiği kısım yeni bölümde yayınlandı

Tekirdağ'da dehşet evi! Polis cesetlerini buldu, bir aile yok oldu

Tekirdağ'da dehşet evi! Polis cesetlerini buldu, bir aile yok oldu

Muğla’da kayıp olan Şaban Ataş'ın ailesi Müge Anlı'nın programına çıktı. Şahsın eşi cinayeti itiraf edip cesedin yerini söylerken, programa bağlanan muhabir, canlı yayında cansız bedeni buldu.

Seydikemer ilçesinde 22 Mart tarihinde ortadan kaybolan Şaban Ataş'tan (52) bir daha haber alınamadı. Kaybolma vakası Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınırken, programa Şaban Ataş’ın eski eşi Emine Karabulut, çocukları ve akrabaları katıldı. İddialara göre programın ardından Müge Anlı’nın baş başa görüştüğü Emine Karabulut cinayeti itiraf ederek, cesedin yerini söyledi.

CESEDİ BULDULAR

Ekipler harekete geçerken bölgeden programa bağlanan muhabir, canlı yayında cesedi buldu. Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de üstü taşlarla örtülmüş bir ceset buldu. Cesedin Şaban Ataş’a ait olduğu teyit edildi.

İPLE BOĞMUŞLAR

Boşanmasına rağmen Şaban Ataş ile aynı evde yaşamaya devam eden Emine Karabulut'un itirafında “Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban’ı iple boğdu, ardından cesedi götürdü” dediği iddia edildi. Yapılan itirafın ardından 3 kişi gözaltına alındı.