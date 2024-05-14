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Müge Anlı'da Emine Ataş ile Burhanettin Öztürk'ün Şaban Ataş'ı nasıl öldürdüklerini itiraf ettiği kısım yeni bölümde yayınlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Müge Anlı&#039;da Emine Ataş ile Burhanettin Öztürk&#039;ün Şaban Ataş&#039;ı nasıl öldürdüklerini itiraf ettiği kısım yeni bölümde yayınlandı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının izleyicileri neden canlı değil, bugün yok mu gibi sorulara cevap aramaya başladı. Her gün gizemli sorunların çözüldüğü, cinayetlerin sonuçlandığı gündüz kuşağı programı neden canlı yayın yok sorusu gündemde yer aldı.

ATV ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı programın seyircileri ekranlarda programı canlı olarak göremeyince neden yok sorusunu araştırmaya başladı. Program yayın akışında yer alıyor.

Sevilen program bugün ekranlarda canlı ibaresiyle yayınlanmaması seyircilerin gözünden kaçmadı.

Sebebi ise henüz bilinmiyor. 

Son günlerde işlenen konulardan biri olan Şaban Ataş konusunun detayları belli olmaya başladı. 3 çocuk babası olan ismin cansız bedeninin üzeri tuğlalarla örtülü olmasının ardından kimin öldürdüğü araştırılmaya başlandı.

Ataş, Fethiye Seydikemer beldesinden 22 Mart 2024 günü kayboldu. Eski eşi olan Emine Ataş ile arkadaşı olan Burhanettin Öztürk'ün arasında yasak aşk olduğu iddiaları da ortaya atılmıştı. Emine Karabulut bugün yayınlanan bölümde cinayeti şöyle itiraf etti:

"Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban’ı iple boğdu, ardından cesedi götürdü”

Müge Anlı'da Emine Ataş ile Burhanettin Öztürk'ün Şaban Ataş'ı nasıl öldürdüklerini anlattığı kısım yeni bölümde yayınlandı - 1. Resim

Eski eş sözlerine şöyle devam etti:

"Oraya siyah poşet koyduk. Battaniyeye sardık. İftarın olmasını bekledik. Halil İbrahim ve Mehmet hiç şüphelenmedi. Cansız bedenini araca koyduk. Mert, ben ve Burhanettin taşıdık. Annemin haberi yoktu. Üstünü kapatmadan kenara bıraktık. Çocuklarım sadece taşımaya yardım etti. Burhanettin ne yaptıysam senin için yaptım dedi"

İtirafın ardından iki isim gözaltına alındı.

Müge Anlı'nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şöyle olmuştu:

Müge Anlı'da Emine Ataş ile Burhanettin Öztürk'ün Şaban Ataş'ı nasıl öldürdüklerini anlattığı bölüm canlı yayınlanmadı - 1. Resim

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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