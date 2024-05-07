Tekirdağ'da dehşet evi! Polis cesetlerini buldu, bir aile yok oldu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Şirin ailesine ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler kan donduran bir manzara ile karşılaştı. Biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu. Korkunç olayın sebebi de ortaya çıktı.
Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde bir apartmanda yaşandı. Akrabaları, Duygu Şirin ve eşi Şenol Şirin'e ulaşamayınca polise ihbarda bulundu. Verilen adrese giden ekipler evin kapısını açan olmayınca çilingir çağırdı.
POLİS 3 KİŞİNİN CESEDİNİ BULDU
Kapının açılması ile eve giren polisler kan donduran bir manzara ile karşılaştı. Çift yanında çocukları ile ölü bulundu.
AİLESİNİ KATLEDİP İNTİHAR ETTİ
Şenol Şirin'in (41) Eşi Duygu Şirin (35) ile aralarının bozuk olduğu, çıkan tartışma sonrası cinnet getirdiği öğrenildi. Şahıs önce eşini sonra 5 yaşındaki evladını öldürdükten sonra intihar etti.
EMNİYETTE ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI
Şenol Şirin'in Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde teknisyen olarak çalıştığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı