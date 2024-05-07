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Tekirdağ'da dehşet evi! Polis cesetlerini buldu, bir aile yok oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şirin ailesine ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler kan donduran bir manzara ile karşılaştı. Biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu. Korkunç olayın sebebi de ortaya çıktı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde bir apartmanda yaşandı. Akrabaları, Duygu Şirin ve eşi Şenol Şirin'e ulaşamayınca polise ihbarda bulundu. Verilen adrese giden ekipler evin kapısını açan olmayınca çilingir çağırdı. 

Tekirdağ'da dehşet evi! Polis cesetlerini buldu, bir aile yok oldu - 1. Resim

POLİS 3 KİŞİNİN CESEDİNİ BULDU

Kapının açılması ile eve giren polisler kan donduran bir manzara ile karşılaştı. Çift yanında çocukları ile ölü bulundu. 

Tekirdağ'da dehşet evi! Polis cesetlerini buldu, bir aile yok oldu - 2. Resim

AİLESİNİ KATLEDİP İNTİHAR ETTİ

Şenol Şirin'in (41) Eşi Duygu Şirin (35) ile aralarının bozuk olduğu, çıkan tartışma sonrası cinnet getirdiği öğrenildi. Şahıs önce eşini sonra 5 yaşındaki evladını öldürdükten sonra intihar etti. 

Tekirdağ'da dehşet evi! Polis cesetlerini buldu, bir aile yok oldu - 3. Resim

EMNİYETTE ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şenol Şirin'in Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde teknisyen olarak çalıştığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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