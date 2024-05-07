Tekirdağ'da dehşet evi! Polis cesetlerini buldu, bir aile yok oldu

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 7 Mayıs 2024 05:02 - Güncelleme: 7 Mayıs 2024 05:20 - Güncelleme:

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Şirin ailesine ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler kan donduran bir manzara ile karşılaştı. Biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu. Korkunç olayın sebebi de ortaya çıktı.