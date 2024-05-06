Kilis'te kan donduran olay! Eşi ve 3 küçük çocuğunu boğarak katletti

Kilis'te gece yarısı korkunç bir olay yaşandı. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Yusuf Kuvara, eşi ve 3 çocuğunu boğarak öldürdükten sonra intihar etti.

Olay Nedim Ökmen Mahallesi Rüzgarlı Sokak'taki bir evde yaşandı. Bağrışma seslerini duyan komşular durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi.

EVE GİREN POLİS 5 CESET BULDU

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Eve giren polisler 5 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

AİLESİNİ BOĞARAK KATLETTİ

Yapılan incelemede, Suriye uyruklu Yusuf Kuvara'nın henüz belirlenemeyen nedenle eşi Merve ile 8, 6 ve 5 yaşlarındaki üç çocuğunu boğarak öldürdüğü tespit edildi. Yusuf Kuvara'nın daha sonra aynı evde intihar ettiği belirlendi. Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.