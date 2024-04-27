Gerçek çalan kapıyı açan olmayınca ortaya çıktı! Eve giren polis ceset buldu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Küçükçekmece'de yakınlarının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu. Telefonlarına cevap alamayan aile bireyleri kapıya gitti açan olmayınca devreye polis girdi. Acı gerçek polisin eve girmesi ile ortaya çıktı.
Olay saat 22.30 sıralarında Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi Yıldırım Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi.
EVE GİREN POLİS CESEDİNİ BULDU
İsmi öğrenilemeyen kadından haber alamayan yakınların evine gitti. Çalan kapıyı açan olmayınca panikleyen aile bireyleri durumu polise haber verdi. Adrese gelen ekipler girdiği evde ceset ile karşılaştı.
Talihsiz olayı duyan kadının yakınları binanın önünde toplanırken olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında cenaze otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı