Kızılcık Şerbeti Nilay karakteri Feyza Civelek’in hayatı ve oynadığı diziler

Genç oyuncu Feyza Civelek, son dönemin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Peki Feyza Civelek gerçek hayatta hamile mi? Feyza Civelek kimdir? Feyza Civelek kaç yaşında? İşte detaylar...

1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Feyza Civelek, Türk televizyon ve sinema dünyasında adını duyurmuş bir oyuncudur. 1.60 cm boyunda ve 55 kg olan Civelek, annesi Melis Civelek'in de bir dizi senaryosunda yer almasıyla sanat dünyasına giriş yapmıştır.

FEYZA CİVELEK HAMİLE Mİ?

Feyza Civelek'in gerçek hayatta hamile olmadığı biliniyor. Öte yandan kariyerine "Acemi Cadı" dizisiyle başlayan Feyza Civelek, daha sonra "Kavak Yelleri" gibi gençlik dizilerinde küçük rollerde yer almıştır. Ancak çıkışını, "Adını Feriha Koydum" ve "Güllerin Savaşı" gibi popüler dizilerdeki performansıyla gerçekleştirmiştir. Özellikle "Güllerin Savaşı" dizisinde canlandırdığı Çiçek karakteriyle büyük beğeni toplamıştır. Ayrıca, 21 kilo vererek sağlıklı bir şekilde zayıflamasıyla da dikkatleri üzerine çekmiştir.

2016 yılından itibaren birçok projede yer alan Feyza Civelek, "Bir Umut Yeter", "Sol Yanım" ve en son "Kızılcık Şerbeti" gibi dizilerde önemli roller üstlenmiştir. Bu performanslarıyla geniş bir hayran kitlesi edinmiştir.

Feyza Civelek, genç yaşına rağmen başarılı kariyeri ve oyunculuk yeteneğiyle dikkat çekmeye devam etmektedir. Gelecekte de yeni projelerle karşımıza çıkması beklenmektedir.