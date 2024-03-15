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Haberler > Haberler > Nilay olarak tanınan oyuncu Feyza Civelek'in annesi Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Melis Civelek çıktı

Nilay olarak tanınan oyuncu Feyza Civelek'in annesi Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Melis Civelek çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nilay olarak tanınan oyuncu Feyza Civelek&#039;in annesi Kızılcık Şerbeti&#039;nin senaristi Melis Civelek çıktı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek kimin kızı, sorusu gündem oldu. Feyza Civelek'in annesi de ünlü çıktı. Peki, Feyza Civelek kimin kızı? Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in annesi kim? Feyza Civelek annesi Melis Civelek kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar.

Feyza Civelek'in annesi olan isim de araştırılıyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan Nilay karakterini oynayan Feyza Civelek'in annesi bakın kim çıktı.Gündemde yer alan isim hakkında ise Melis Civelek kimdir, kaç yaşında gibi sorulara cevap arandı. Peki, Feyza Civelek kimin kızı? Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in annesi kim? Feyza Civelek annesi Melis Civelek kimdir, kaç yaşında?

Nilay olarak tanınan oyuncu Feyza Civelek'in annesi Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Melis Civelek çıktı - 1. Resim

FEYZA CİVELEK ANNESİ MELİS CİVELEK KİMDİR?

Feyza Civelek'in annesi, Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Melis Civelek'tir. Melis Civelek, senarist, yönetici, genel müdür, genel yayın yönetmenidir. Başarılı bir senarist olan Melis Civelek, Kızılcık Şerbeti dizisi dışında Güllerin Savaşı, Yasak Elma, Bir Umut Yeter, Sol Yanım ve Sandık Kokusu dizilerinin de senaristliğini yapmıştır. 

Melis Civelek, İstanbul'da doğdu. 1.78 boyunda ve 65 kilo ağırlığındadır. Oyuncu Feyza Civelek’in annesidir. ATV, Kanal D, Star TV'de genel müdürlük ve genel yayın yönetmenliği görevlerini yürüttü.

MELİS CİVELEK’İN SENARYOSUNU YAZDIĞI FİLM VE DİZİLER:

Sandık Kokusu (TV Dizisi 2023)

Kızılcık Şerbeti (TV Dizisi 2022)

Yasak Elma (TV Dizisi 2018-2022)

Sol Yanım (TV Dizisi 2020)

Bir Umut Yeter (TV Dizisi 2018)

Altın Tepsi (TV Dizisi 2018)

Asla Vazgeçmem (TV Dizisi 2015-2016)

Güllerin Savaşı (TV Dizisi 2014-2015)

Adını Feriha Koydum (TV Dizisi 2011)

Sensiz Olmaz (TV Dizisi 2011)

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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