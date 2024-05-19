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Okan Bayülgen'den radikal karar! ‘Artık gücüm yok’ diyerek açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Okan Bayülgen&#039;den radikal karar! ‘Artık gücüm yok’ diyerek açıkladı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü şovmen, oyuncu, yapımcı ve seslendirme sanatçısı Okan Bayülgen aldığı radikal kararı sevenleriyle paylaştı. 30 yılı aşkın süredir program sunan Bayülgen, televizyonu bıraktığını “Artık buna gücüm yok” diyerek açıkladı.

Televizyon hayatına 1995 yılında sunduğu ‘Gece Kuşu’ programıyla başlayan ardından ‘Zaga’ , ‘Makina’ , ‘Disko Kralı’ , ‘Muhabbet Kralı’ gibi yapımlarla devam eden Okan Bayülgen, aldığı kararla gündeme oturdu. 

TİYATROYA AĞIRLIK VERDİ

Şimdilerde Berna Moran'ın W. Shakespeare III. Richard çevirisinden uyarladığı, hem yazıp yönettiği hem de başrolünde oynadığı ‘Richard’ ile sanatseverlerle buluşan Okan Bayülgen tiyatro çalışmalarına ağırlık verdi. 

Zaman zaman yaptığı açıklamalar ve sivri çıkışlarıyla adından söz ettiren Bayülgen, radikal bir karar aldı. Bu kararını sevenleriyle paylaşan isim herkesi şaşırttı. 

Okan Bayülgen'den radikal karar! ‘Artık gücüm yok’ diyerek açıkladı - 1. Resim

TELEVİZYONU BIRAKTIĞINI DUYURDU

Ünlü şovmen, "30 yıl boyunca çok uzun programlar yaptık artık buna gücüm yok" diyerek televizyonu bıraktığını duyurdu. Bayülgen artık sadece sahne performansı ve tiyatro oyunları ile izleyici ile buluşacağını belirtti.

Öte yandan başarılı tiyatrocu, William Shakespeare'in eseri "III. Richard"ın, uyarlaması olan Richard’ı seyirciyle buluşturmaya devam ediyor. Bayülgen, geçtiğimiz aylarda oyunun bilet gelirlerini 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere bağışlamıştı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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