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Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı alkollü yakalandı, ehliyetini kaptırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı alkollü yakalandı, ehliyetini kaptırdı
Alkol, Ehliyet, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Nilay’ı üstlenen Feyza Civelek’in uyuşturucu satın alırken yakalanmasının ardından Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu alkollü araç kullanırken polis çevirmesine takıldı.

Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren ve şimdilerde Kızılcık Şerbeti’nde ‘Doğa’yı oynayan Sıla Türkoğlu bu kez dizisiyle değil, bambaşka bir haberle gündeme geldi. 

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı alkollü yakalandı, ehliyetini kaptırdı - 1. Resim

ALKOLLÜ DİREKSİYON BAŞINA GEÇTİ

‘Emanet’ , ‘Yemin’ , ‘Kızılcık Şerbeti’ gibi yapımlarda rol alan Sıla Türkoğlu, ehliyetini kaptırdı. Alkollü direksiyon başına geçen isim bedelini ağır ödedi. 

Türkoğlu, geçtiğimiz akşam Etiler’de otomobili ile alkol çevirmesine yakalandı. Polisin alkol kontrolü yaptığı sırada muhabirler görüntü almak istedi. Ancak menajeri, buna engel olmak için elinden geleni yaptı. 

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı alkollü yakalandı, ehliyetini kaptırdı - 2. Resim

EHLİYETİNE 6 AY EL KONULDU

Ekol TV’de yer alan habere göre polisin üfleme testinde Türkoğlu’nun 0.78 promil alkollü olduğu anlaşıldı ve ehliyetine 6 ay el konuldu, arabası da çekildi.

Türkoğlu, daha sonra menajerinin arabasıyla olay yerinden uzaklaştı. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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