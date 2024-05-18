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Seyirci merak ediyordu: Arka Sokaklar’ın sezon finali tarihi netleşti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Seyirci merak ediyordu: Arka Sokaklar’ın sezon finali tarihi netleşti
Arka Sokaklar, Türker İnanoğlu, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Her Cuma akşamı izleyiciyle buluşan fenomen dizi Arka Sokaklar’ın sezon finali tarihi belli oldu. Dizi, 7 Haziran Cuma günü seyirci karşısına çıkacak.

Kanal D’nin ilgiyle takip edilen ve tam 18 sezondur devam eden dizisi Arka Sokaklar için sezon finali tarihi netleşti. 

Kanal D’nin 18 sezondur devam eden ve her bölümü reytinglerde üst sıralarda yer alan dizisi Arka Sokaklar’da heyecan her bölümde artıyor. Orhan Oğuz’un yönettiği yapımda Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu rol alıyor. 

Sevilen yapıma eski oyuncular Şevket Çoruh ile Oya Okar’ın yeniden dönüşü ekibin gücüne güç katmış, izleyiciyi de sevindirmişti. Son olarak diziye ‘Tevfik Moralı’ karakteriyle Ferit Aktuğ dahil olmuştu. 

Seyirci merak ediyordu: Arka Sokaklar’ın sezon finali tarihi netleşti - 1. Resim

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; D Media geçen yıl Erler Film’in patronu Türker İnanoğlu’ndan 42 bölüm çekmek üzere dizinin haklarını devralmıştı. Arka Sokaklar’ın yeni bir değişiklik olmazsa planlanan sezon final tarihi 7 Haziran Cuma. Ramazan Bayramı’nda 2 hafta yayın olmadığı için dizinin 42 bölümü tamamlanamayacak. 

Öte yandan Arka Sokaklar’ın yeni sezonunu D Media’nın mı, yoksa Erler Film’in mi çekeceği Türker İnanoğlu’nun ailesinin kararına göre belli olacak.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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