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Tahliye hayali suya düştü: Dilan ve Engin Polat ile ilgili yeni karar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tahliye hayali suya düştü: Dilan ve Engin Polat ile ilgili yeni karar
Dilan Polat, Tutuklu, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

7 aydır cezaevinde bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın avukatı, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının uygun olmadığını belirterek tahliyesini talep etmişti. 'Kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' gibi suçlardan tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan 5 Kasım’dan bu yana tutuklu bulunan Dilan Polat’ın psikolojisinin bozuk olduğu ve cezaevinde intihara kalkıştığı ortaya çıkmıştı. Avukatının tahliyesini talep ettiği Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında karar verildi.

Tahliye hayali suya düştü: Dilan ve Engin Polat ile ilgili yeni karar - 1. Resim

AVUKATINDAN TAHLİYE TALEBİ

Yaklaşık 6 aydır "Suç örgütü kurma ve üye olma", "mal varlığı değerlerini aklama" ve "yasadışı bahis" suçlarından tutuklu bulunan Dilan Polat’ın kendini kesici aletle yaraladığı iddiasının ardından Polat’ın avukatı talepte bulunmuştu. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Polat'ın avukatı, şüpheli Dilan Polat'ın sağlık sorunları yaşadığını ve kendisini kesici aletle yaraladığını, sağlık sorunlarının tehlike arz ettiğini belirterek, tutuklu olarak cezaevinde kalmasının elverişli olmaması gerekçesiyle tahliyesini talep etmişti. 

Savcılık, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yazı yazarak Dilan Polat'ın en yakın Adli Tıp Kurumu birimine sevk edilmesine karar vermişti. Savcılık ayrıca, Polat'ın tutuklu olarak cezaevinde bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi şartları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor alınmasını istemişti. 

Tahliye hayali suya düştü: Dilan ve Engin Polat ile ilgili yeni karar - 2. Resim

TUTUKLULUKLARI DEVAM EDECEK

Dilan Polat ile ilgili tahliye kararı reddedildi. Nöbetçi hakimlik Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu bütün sanıkların tutukluluğuna devam kararı verdi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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