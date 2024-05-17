Müge Anlı’daki Sinan Karaçam cinayeti 6 yıl sonra çözüldü! Cesedin üstüne beton döküp saklamışlar

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında esrarengiz bir olay yaşanmıştı. Programa 2019 yılında katılan Sinan Karaçam adlı kayıp şahsın yakınları ünlü sunucudan yardım istemişti. Evden çıkarak sırra kadem basan adamla ilgili olarak ailesi ‘Öldürüldü’ derken, eski eşi kaçtığını söylemişti. Gizemli şekilde ortadan kaybolan Sinan Karaçam dosyası 6 yıl sonra çözüldü.

İstanbul Pendik’te 6 yıl önce ortadan kaybolan Sinan Karaçam’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İstanbul polisi kayıp Karaçam’ın izini sürdü, dosya ise aydınlatıldı. Karaçam’ı eşi ve oğlunun öldürdüğü, cesedi önce naylon ve halıya sarıp ardından üstüne beton dökerek sakladıkları öğrenildi.

Hayvancılıkla uğraşan Sinan Karaçam, birden ortadan kayboldu. Karaçam, çiftliğinden çıktı ve bir daha haber alınamadı. 6 yıl önce sırra kadem basan adamla ilgili ailesi ‘Öldürüldü mü?’ diye düşünerek Müge Anlı’ya başvurdu. Anlı kayıp adamın izini sürdü ancak kesin bir sonuca ulaşılamadı.

KARISI “KAVGAYA KARIŞIP KAÇTI” DEMİŞTİ

Kaybolduğunda 40 yaşında olan Sinan Karaçam, ağabeyiyle ortak işlettiği çiftlikte işlerini bitirdi. “Eve gidiyorum” diye iş yerinden çıkan Karaçam’dan bir daha haber alınamadı. Karaçam’ın evine gitmediği öğrenildi, ağabeyi Atıf Karaçam kardeşini cep telefonuyla aradı ama telefonu eşi açtı ve kocasının bir kavgaya karıştığını, bu yüzden kaçtığını söyledi.

Kısa süre sonra Atıf Karaçam’a, Sinan Karaçam olduğunu belirten bir kişi tarafından iyi olduğunu ve geri döneceğini belirten mesajlar geldi. Mesajlaşma 2 ay sürdü, Atıf Karaçam kardeşinin sağ olduğunu düşünerek polise haber vermedi ancak kardeşiyle yalnızca mesaj üzerinden iletişim kurduğu için şüphelendi. Günlerce sesini dahi duyamadığı Sinan Karaçam için polise başvurdu.

ÖNCE EVİ SONRA ARABALARI SATINCA ŞÜPHELENDİLER

Öte yandan Sinan Karaçam’ın eşi Vesile Güngör, oturdukları evi ve arabaları sattı. En sonda çiftlikteki hayvanları satınca Karaçam’ın ailesi şüphelendi ve polise gitti. Polis cinayet şüphesiyle gözaltına aldığı Vesile Güngör’ü tutukladı. 3 ay cezaevinde kalan kadın, delil yetersizliği sebebiyle serbest bırakıldı. Habertürk’ün haberine göre; uzun süre kayıp vakası olarak rafta kalan Sinan Karaçam dosyası yeni gelen polis ekibi gelince tekrar incelendi. Daha sonra karısı Güngör’ün cezaevinden çıktıktan sonra yaptıkları araştırıldı.

KAYIP KEMİKLER SİNAN KARAÇAM’A AİT ÇIKTI

Eski telefon kayıtları incelenen Güngör’ün hapisten çıkınca ormanlık alana gittiği tespit edildi. Polis jandarmadan eski ihbar bilgilerini istedi. 2021 yılında bir kişinin kemik parçaları bularak ihbarda bulunduğu ortaya çıktı. Kemik parçalarına dair DNA testi istendi. Test sonucuna göre kemikler 6 yıldır kayıp olan Sinan Karaçam’a ait çıktı. Polis, Karaçam’ın karısını, oğlu ve şüpheliyi yeniden gözaltına aldı.

ÖNCE HALIYA SARIP SONRA ÜZERİNE BETON DÖKMÜŞLER

Sorgulanan Sinan Karaçam’ın oğlu Utku Karaçam her şeyi anlattı. Olay günü anne ve babasının tartıştığını, sesleri duyunca odadaki silahı alıp babasını başından vurduğunu itiraf etti. Cesetten kurtulmak isteyen anne oğulun Karaçam’ı naylona ve halıya sarıp oturdukları evin bodrum katına gömdüğü, üzerine de beton döktüğü ortaya çıktı. Vesile Güngör ise sorgusunda Karaçam’ın ağabeyine gönderilen mesajların kendisinin yolladığını belirtti. Daha sonra ise cesedi çıkartıp ormanlık alana attıklarını açıkladı. Vesile Güngör ve oğlu Utku Karaçam tutuklanarak cezaevine gönderildi.