Ümit Erdim ile Seda Çınar gizlice boşandı mı? Dikkat çeken ‘soyadı’ hamlesi

Jennifer Lopez ile Ben Affleck arasında neler oluyor? Boşanma iddiaları aldı başını gitti

Jennifer Lopez ile Ben Affleck arasında neler oluyor? Boşanma iddiaları aldı başını gitti

Rol aldığı fenomen dizi Hayat Bilgisi’nde ‘Arif’ rolüyle hafızalara kazınan Ümit Erdim’in eşi Seda Erdim ile gizlice boşandığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

Ünlü oyuncu Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Çınar ile nikah masasına oturmuştu. Çınar’ın sosyal medya hesabından ‘Erdim’ soyadını kaldırması boşanma iddialarını güçlendirdi.

7 YIL ÖNCE EVLENDİLER

‘Hayat Bilgisi’ , ‘Selena’ , ‘Doksanlar’ gibi projelerde rol alan Ümit Erdim, 7 yıl önce Seda Çınar ile evlendi. Çift, ilk kızları Ses’i 2018’de ikinci kızları Ela’yı 2022’de kucaklarına aldı.

Sık sık birlikte pozlarını paylaşan ve yan yana görüntülenen çift ile ilgili sevenlerini üzen bir gelişme yaşandı. Seda Erdim, Instagram hesabındaki soyadını evlenmeden önceki soyadı ‘Çınar’ ile değiştirdi. Genç kadının bu hamlesi takipçilerinin gözünden kaçmazken, pek çok yorumu da beraberinde getirdi.

ÜMİT ERDİM: KONUŞMAK İSTEMİYORUM

Sosyal medyayı aktif kullanan ve Instagram’da içerik üreticisi olan ismin hayranları fotoğraflarını yorum yağmuruna tuttu. Seda Erdim’e “Boşandınız mı?” , “Ayrılık haberleri doğru mu?” , “Ümit Erdim ile aranız mı kötü?” gibi sorular yöneltildi. Ancak genç kadın bu soruların hiçbirine cevap vermedi. Öte yandan kocası Ümit Erdim de “Konuşmak istemiyorum” diyerek soruları cevapsız bıraktı.

Seda Çınar, Ümit Erdim ile birlikte oldukları neredeyse tüm fotoğrafları da Instagram’dan kaldırdı. Yalnızca kızları Ses ve Ela ile çekilen karelerini bıraktı.