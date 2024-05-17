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Jennifer Lopez ile Ben Affleck arasında neler oluyor? Boşanma iddiaları aldı başını gitti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Jennifer Lopez ile Ben Affleck arasında neler oluyor? Boşanma iddiaları aldı başını gitti

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2022 yılında nikah masasına oturan Jennifer Lopez ile Ben Affleck’in evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. 2 aydır yan yana görüntü vermeyen çiftin boşanacakları ileri sürüldü. İkili, konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

21 yıl önce ilişkileri sonlandırarak ayrılık kararı alan Ben Affleck ve Jennifer Lopez, 2022 yılının temmuz ayında görkemli bir törenle nikah masasına oturdu. Evliliklerini göz önünde yaşayan ve basına sık sık birlikte poz veren çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. 

Jennifer Lopez ile Ben Affleck arasında neler oluyor? Boşanma iddiaları aldı başını gitti - 1. Resim

2 AYDIR YAN YANA GÖRÜLMEDİLER

Yaklaşık 2 aydır yan yana görüntü vermeyen çiftin boşanma aşamasında oldukları ve Lopez’in taşınmak için ev baktığı öne sürüldü. Hollywood’un gözde çiftinin ayrılığa doğru yol aldığı söylentileri yayılırken, geçtiğimiz Çarşamba günü Jennifer Lopez, eşi Ben Affleck olmadan dışarıda görüntülendi. 54 yaşındaki şarkıcı, Los Angeles’taki stüdyosunun girişinde objektiflere sportif haliyle yansıdı. 

‘Bennifer’ olarak bilinen dünyaca ünlü çift, en son yedi hafta önce, Mart ayının sonunda New York’ta öğle yemeği yerken görüntülenmişti. 

EV ARARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Çifte yakın kaynaklar Lopez’in birlikte yaşadıkları evden taşınmak için harekete geçtiğini doğruladı. Öte yandan Lopez’in geçtiğimiz gün Ben Affleck olmadan ev ararken görüldüğü iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. 

Jennifer Lopez ile Ben Affleck arasında neler oluyor? Boşanma iddiaları aldı başını gitti - 2. Resim

KAMERA ÖNÜNDE TARTIŞMIŞLARDI

Öte yandan çift, daha önce birkaç kez tartışırken kameralara yakalanmıştı. Bir keresinde tartışma esnasında Lopez’in eşi Ben’e el hareketleri yaptığı görülmüştü. İkilinin bu görüntüleri sonrası evlilikte kriz olduğu iddiaları gündeme gelmişti. 

Jennifer Lopez ile Ben Affleck cephesinden henüz boşanma söylentileriyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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