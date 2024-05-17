Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Kalben’in görüntüleri ifşa oldu, şantajcı yakın arkadaşı çıktı

Geçtiğimiz haftalarda Beyoğlu’nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Kalben, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yapılan aramalarda evinde 15 gramlık uyuşturucu madde bulunan şarkıcının soruşturmasında yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Soruşturmanın Kalben’in yurt dışında kokain kullanırken gizlice çekilmiş videosunun yakın arkadaşı tarafından emniyete gönderilerek ihbar edilmesiyle başladığı öğrenildi.

Şarkıcı Kalben Sağdıç, 8 Mayıs’ta Beyoğlu’nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti. Sağdıç daha sonra yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kalben’in evinde yapılan aramada 3 parça halinde daralı ağırlığı 15 gram gelen “skunk” türü uyuşturucu madde, 2 bin euro, 730 Amerikan doları ve bin 500 lira ele geçirilmişti. Uyuşturucu operasyonuna dair yeni detaylar ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER İFŞA OLDU

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Kalben'in ikametine yapılan operasyonun arkasında İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir ihbarda Kalben'in yurtdışında iken kokain isimli uyuşturucu maddeyi kullanırken gizlice çekilmiş bir videosunun gönderildiği öğrenildi. Şarkıcının uyuşturucu madde satışı yaptığı da iddia edilince emniyet düğmeye bastı.

‘ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU TEMİN EDİYOR’ İDDİASI

İhbarcının emniyete gönderdiği dilekçede, 'Şarkıcı Kalben Sağdıç uyuşturucu kullanıyor ve çevresine para karşılığı dağıtım yapıyor" şeklinde devam eden ihbarda asıl uyuşturucuyu getiren kişilerin ismini de verirken, ünlü şarkıcının yine magazin dünyasında tanınan birçok kişiye uyuşturucu madde sağladığını belirtti.

Ayrıca yurtdışından ülkeye giriş yaptığı sırada enstrümanların içerisinde ülkeye uyuşturucu madde soktuğu anlatıldı.

İhbar sonrası gözaltına alınan Kalben ise verdiği ifadesinde kokain maddesine Harbiye'de verdiği bir konserde çok yakın arkadaşının ziynet eşyalarını çalmasından dolayı üzüldüğünü, bu nedenle uyuşturucu maddeye başladığını söyledi.

GİZLİCE VİDEOSUNU ÇEKİP ŞANTAJ YAPMIŞLAR

İhbarcının iddia ettiği gibi kimseye uyuşturucu madde temin etmediğini söyleyen Kalben, söz konusu videonun İtalya gezisi sırasında bir arkadaşı tarafından gizlice çekildiğini ve yakın zamanlarda video karşılığında kendisinden para istediğini anlattı.

Para vermeyince şantajcının videoyu emniyetle paylaşıp şantajın boyutunu artırdığını söyleyen Kalben, içici olduğunu belirtti.