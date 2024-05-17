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Haberler > Magazin > Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı sessiz sedasız nikah masasına oturdu

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı sessiz sedasız nikah masasına oturdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı sessiz sedasız nikah masasına oturdu
Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı, Magazin, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2011 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Melisa Aslı Pamuk ile Fransa’nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, evlilik haberleriyle gündem oldu. Pamuk’un sosyal medya hesabından soyadını ‘Yazıcı’ olarak değiştirmesi iddiaları güçlendirdi.

Son olarak Hay Sultan dizisinde başrol alan Melisa Aslı Pamuk ile başarılı futbolcu Yusuf Yazıcı’nın gizlice evlendiği haberleri magazin basınına bomba gibi düştü. 

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı sessiz sedasız nikah masasına oturdu - 1. Resim

İLİŞKİLERİNİ İLAN ETTİLER

Fransa’da futbol kariyerini sürdüren Yusuf Yazıcı, uzun süredir Melisa Aslı Pamuk ile birlikte. Mutlu çift, geçtiğimiz aylarda ilişkilerini ilan etmişti. Pamuk, kişisel Instagram hesabından çekilen fotoğraflarını yayınlayarak ‘siyah kalp’ emojisi koymuştu. İkilinin pozlarına kısa sürede onlarca tebrik mesajı gelmişti. 

SOYADINI DEĞİŞİRDİ! EVLENDİLER Mİ?

Ünlü çiftten son olarak çok konuşulan bir hamle geldi. Evlilik hazırlığında olan çiftten Melisa Aslı Pamuk, Instagram’daki soyadını değiştirerek profilini ‘Melisa Aslı Yazıcı’ olarak güncelledi. 

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı sessiz sedasız nikah masasına oturdu - 2. Resim

Bu hareket, “Gizlice evlendiler” , “Sessiz sedasız nikah masasına oturdular” yorumlarına neden oldu. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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