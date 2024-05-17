Survivor All Star’da sürpriz ayrılık! Elenen isim herkesten helallik isteyerek veda etti

Survivor All Star’da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Eleme adayları Özgür Tetik, Aleyna Kalaycıoğlu, Avatar Atakan ve Merve Aydın düelloda parkura çıktı. Gecenin sonunda adaya veda eden yarışmacı herkesi şaşırttı.

Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor, sona doğru yaklaşılan yarışmada rekabet de giderek artıyor. Sevilen programda son olarak Özgür Tetik, Aleyna Kalaycıoğlu, Avatar Atakan ve Merve Aydın arasında düello oyunu oynandı. Aralarından bir yarışmacı düşük performans göstererek hayallerine veda etti.

ALEYNA KALAYCIOĞLU ELENDİ

Dün akşamki düellolarda ilk olarak Merve, Aleyna’yı 5-2 yendi ve potadan adını sildirdi. Daha sonra Atakan, Özgür’ü mağlup etti ve adada kalmayı garantiledi. En son Özgür ile Aleyna karşı karşıya geldi. Ekran başındakilerin merakla takip ettiği rekabetin kazananı 5-0 skorla Özgür Tetik oldu, böylece Aleyna Kalaycıoğlu yarışmadan elendi.

"HERKESTEN HAKLARINI HELAL ETMESİNİ İSTERİM"

Survivor’daki hayallerine veda eden Aleyna Kalaycıoğlu, duygusal bir konuşma yaptı. Herkesten helallik isteyen Kalaycıoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Kimseye söylemedim ama dün gece kabus görmüştüm ve buraya geldiğimden bu yana gördüğüm kötü bir kabustu. İstanbul'dan çağrıldığıma dair bir kabustu. Ve dedim ki bakalım bugün ne olacak sonuç… Ama her şeyde bir şeyde bir hayır vardır. Belki bugün elenmem benim için çok hayırlı. Her düelloya çıktığımda hayırlısıysa kalayım, yoksa gideyim diyorum. Benim için bu sene güzel geçti. Genel olarak baktığımda evet üzüldüğüm çok şey oldu. Mutlu olduğum da çok şey oldu. Performans açısından özellikle istediğimi ilk haftalarda verememiştim ama sonradan açıldığımı hissettim. Rakipler çok güçlü ev hızlı. Onlara yetişebilmek de benim için zordu. Bunların hepsinin öneminin olduğu bir seneydi benim için. Kalbini kırdıklarım olduysa herkesten haklarını helal etmesini isterim. Benim de hakkım helal olsun. Benim için bugün bitti, üzgün değilim, duygusalım. Büyük bir emek var benim için. Çok mutluyum bu ailede olduğum için. Birçok şeyi durdurarak herkes gibi buraya geldim. Çok mutluyum bu ailede olduğum için. Veda vakti.”