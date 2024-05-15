Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni dizisi Ayrılık Da Sevdaya Dahil’in yayınlanacağı platform belli oldu
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmayı sunan Kenan İmirzalıoğlu, yeni dizi projesi ‘Ayrılık Da Sevdaya Dahil’ için el sıkıştı. Netflix için çekilen ve merakla beklenen yapımın ekim ayında sete çıkacağı öğrenildi.
En son 2018 yılında ‘Mehmed: Bir Cihan Fatihi’ dizisinde rol alan Kenan İmirzalıoğlu’dan 6 yılın ardından müjdeli haber geldi. İmirzalıoğlu; ‘Eşkıya’ , ‘Fahriye Abla’ , ‘Çiçek Abbas’ gibi filmlerin yönetmen koltuğunda oturan Yavuz Turgul’un dizisinde oynayacak.
Sinemanın duayen ismi Yavuz Turgul ile Kenan İmirzalıoğlu'nun çekeceği dijital dizi şimdiden merak konusu oldu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, titizlikle hazırlanan dizinin kod adı ‘Ayrılık Da Sevdaya Dahil.’
NETFLİX’TE İZLEYİCİYLE BULUŞACAK
Senaryo ve cast çalışmaları devam eden diziyi sinemamızın duayen yönetmeni Yavuz Turgul, Kurtcebe Turgul ve Nilgün Öneş'le beraber kaleme alıyor. Büyük merakla beklenen dizi Netflix'te seyirciyle buluşacak.
EKİMDE SETE ÇIKACAK
Yönetmeni önümüzdeki günlerde belli olacak ‘Ayrılık Da Sevdaya Dahil’ dizisinin ekim ayında sete çıkması planlanıyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi