Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni dizisi Ayrılık Da Sevdaya Dahil’in yayınlanacağı platform belli oldu

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mayıs 2024 13:27 - Güncelleme: 15 Mayıs 2024 13:29 - Güncelleme:

Kenan İmirzalıoğlu, Yavuz Turgul, Netflix, Haber

Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi

Şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmayı sunan Kenan İmirzalıoğlu, yeni dizi projesi ‘Ayrılık Da Sevdaya Dahil’ için el sıkıştı. Netflix için çekilen ve merakla beklenen yapımın ekim ayında sete çıkacağı öğrenildi.