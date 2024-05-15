Zenginlikten dert yanan Hülya Avşar'dan dev reklam anlaşması! Günlük kaşesi 54 bin TL’ye geliyor

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, daha önce yüzü olduğu mobilya markası ile anlaşma yeniledi. Markayla anlaşmasını 2,5 yıl daha uzatan şarkıcının 50 milyon TL alacağı öne sürüldü. Böylelikle Avşar günlük 54 bin TL alacak.

Daha önce yaptığı “Gerekirse simit yenecek ama bugünler atlatılacak” çıkışıyla uzun süre adından söz ettiren Hülya Avşar’ın milyonluk anlaşmaya imza attığı ortaya çıktı. Avşar’ın alacağı ücret dudak uçuklattı.

“GEREKİRSE SİMİT YİYECEĞİZ” DEMİŞ, ZENGİNLİKTEN DERT YANMIŞTI

Açıklamalarıyla sık sık gündem olan Hülya Avşar, verdiği bir röportajda “Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız” sözleriyle uzun süre konuşulmuştu. Daha sonra ise zenginlikten dert yanan Avşar “Fazla zenginlik insana zarar veriyor, yaşayabildiğin kadar paran olması yeterli” diyerek şaşırtmıştı.

2,5 YIL İÇİN 50 MİLYON LİRA

Zenginliğin insana zarar verdiğini söyleyen Hülya Avşar, yüzü olduğu mobilya markasıyla anlaşma yeniledi. Milliyet’ten Sercan Kısmet’in haberine göre, Avşar kızı 2,5 yıl için 50 milyon lira aldı. Şarkıcı, bu süre boyunca reklamlarda ve Türkiye’nin birçok şehrinde billboard’larda yer alacak. Avşar’ın günlüğü bu hesapla 54 bin TL’ye gelecek.