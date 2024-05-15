Cem Yılmaz’ın alkol paylaşımları başını yaktı! Ticaret Bakanlığı ünlü komedyene ceza kesti

Instagram’da sık sık içki fotoğrafıyla paylaşım yapan Cem Yılmaz’ın alkol reklamı yaptığı tespit edildi. Yılmaz’a sosyal medyada örtülü alkol reklamı yaptığı gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından reklamları durdurma cezası verildi.

Sosyal medyayı aktif kullanan Cem Yılmaz’a Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, örtülü alkol reklamı yaptığı iddiasıyla ceza kesti.

‘ÖRTÜLÜ REKLAM’ CEZASI

Sabah gazetesinden Barış Şimşek’in haberine göre; bahsi geçen görüntülerde reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin veya 'sponsor, işbirliği' gibi herhangi bir açıklayıcı ifade kullanmaksızın kişisel beğeni ve deneyimlerin aktarılması olarak lanse edilen bir formatta paylaşım yapıldığı ve bu durumun örtülü reklam biçiminde gerçekleştiği tespit edildi.

YASAK OLMASINA RAĞMEN PAYLAŞTI

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yaptığı incelemelerde Cem Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımlarında, alkollü içecek ürünlerinin markası ve diğer ayırt edici unsurları görülecek ve fark edilecek biçimde görüntüler kullandığını, böylelikle paylaşımlarda talep oluşturucu görüntü ve imalar kullanılarak mevzuat gereği yasak olmasına rağmen alkollü içecek ürünlerinin reklamını gerçekleştirdiğini belirledi.

KALDIRMASI GEREKECEK

Kurul, Cem Yılmaz'a reklamları durdurma cezası verirken, Yılmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı alkollü içerikleri kaldırması gerekecek.

RAMAZAN AYINDA İÇKİLİ PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Cem Yılmaz, Ramazan ayında da sosyal medyadan rakı şişesi ve bardağıyla fotoğraf paylaşınca tepki görmüştü. Söz konusu kare, takipçileri tarafından Ramazan ayının manevi atmosferine saygısızlık olarak görülmüştü. Kullanıcılar “Marifet mi bu şimdi” , “Saygısızlık” , “Bu sefer güldürmedi” yorumları yapmıştı.

“ŞU ALKOLÜ BIRAK” YAZAN KİŞİYE SERT ÇIKTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir akademisyen, Cem Yılmaz’a X hesabından “Alkolü bırak, içme şu zıkkımı” diyerek yorum yapmıştı. Yılmaz kendisine gelen yoruma kayıtsız kalamamış, karşılığında “Doçent doktor diyor ama doçent hasta olmalı! Yazlış yazılmış, hadi var sen de sözünü söyle doçent” diye cevap vermişti.