Trafik kazası geçiren Ahu Tuğba'dan üzen haber! Sağlık durumunu paylaştı

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Mayıs 2024 13:30 - Güncelleme: 17 Mayıs 2024 13:32 - Güncelleme:

Ahu Tuğba, Trafik Kazası, Yeşilçam, Haber

Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi

Yeşilçam’da birçok filmde rol alan Ahu Tuğba, geçtiğimiz ay Los Angeles’ta feci bir trafik kazası geçirmişti. Kaburgaları kırılan ve 8 saatlik bir operasyon geçiren ünlü ismin sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Taburcu edilen Tuğba’nın yemek yiyemediği ve mamayla beslendiği ortaya çıktı. Kaza sonrası röportaj veren sanatçı “Doktorlar geçer diyor ama moralim sıfır” dedi.