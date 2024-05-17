Trafik kazası geçiren Ahu Tuğba'dan üzen haber! Sağlık durumunu paylaştı
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Yeşilçam’da birçok filmde rol alan Ahu Tuğba, geçtiğimiz ay Los Angeles’ta feci bir trafik kazası geçirmişti. Kaburgaları kırılan ve 8 saatlik bir operasyon geçiren ünlü ismin sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Taburcu edilen Tuğba’nın yemek yiyemediği ve mamayla beslendiği ortaya çıktı. Kaza sonrası röportaj veren sanatçı “Doktorlar geçer diyor ama moralim sıfır” dedi.
‘Öksüzler’ , ‘Bunalım’ , ‘Taçsız Kraliçe’ , ‘Akrep’ gibi birçok Yeşilçam filminde rol alan Ahu Tuğba, yaklaşık üç hafta önce Amerika’nın Los Angeles şehrinde korkunç bir trafik kazası geçirmişti. Kaza sonrası kaburgaları kırılan oyuncu günlerce yoğun bakımda kaldı.
8 SAATLİK OPERASYON GEÇİRDİ
Edinilen bilgiye göre; Ahu Tuğba, Türkiye’den gelen bir telefon neticesinde sinirlendi. Öfkeyle direksiyon başına geçen Tuğba feci bir trafik kazası geçirdi. Ardından ünlü isim apar hastaneye kaldırıldı. Kazada kaburgaları kırılan oyuncu, 8 saatlik ameliyata kırdı. Yoğun bakımda günlerce kalan oyuncudan yeni haber geldi.
“İLAÇLAR AĞIR GELİYOR”
Yakın zamanda yoğun bakımdan çıkarılan ve tedavisine evde devam edilen Ahu Tuğba, magazinsortie.com’a röportaj verdi.
15 gün sonra fizik tedaviye başlayacağını söyleyen isim, hala şokta olduğunu belirtti.
Röportajında sağlık durumuyla ilgili konuşan Tuğba, “İlaçlar ağır geliyor. Yemek yiyemiyorum, mamayla besleniyorum. Doktorlar geçer diyor ama moralim sıfır” dedi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi