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İddialar doğru çıktı: Ümit Erdim ile Seda Erdim sessiz sedasız boşanmış! İşte ilk açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İddialar doğru çıktı: Ümit Erdim ile Seda Erdim sessiz sedasız boşanmış! İşte ilk açıklama

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabından soyadını değiştiren Seda Erdim’in bu hamlesi takipçilerinin dikkatinden kaçmamıştı. 2017 yılında dünya evine giren Ümit Erdim ile Seda Erdim’in boşanacakları yönünde haberler hızla yayıldı. Konuyla ilgili çiftten avukatları aracılığıyla iddiaları doğrulayan bir ortak açıklama geldi. Açıklamada çiftin geçtiğimiz ay gizlice boşandığı ortaya çıktı.

Hayat Bilgisi dizisinde üstlendiği ‘Arif’ karakteriyle hafızalara kazınan Ümit Erdim ile Seda Erdim’in sessiz sedasız yollarını ayırdığı öğrenildi. 

İddialar doğru çıktı: Ümit Erdim ile Seda Erdim sessiz sedasız boşanmış! İşte ilk açıklama - 1. Resim

SOYADI HAMLESİ KAFA KARIŞTIRMIŞTI

Oyuncu Ümit Erdim ile içerik üreticisi Seda Erdim, 2017 yılında evlenmişti. 2 çocukları bulunan çiftten Seda Erdim’in soyadını eski soyadı olan ‘Çınar’ ile değiştirmesi dikkat çekmişti. Yaşanan gelişme sonrası ikili hakkında “Boşandılar mı?” , “Evlilik bitti mi?” soruları akıllara takıldı. 

İddialar doğru çıktı: Ümit Erdim ile Seda Erdim sessiz sedasız boşanmış! İşte ilk açıklama - 2. Resim

“NİSAN 2024 TARİHİNDE ANLAŞMALI ŞEKİLDE BOŞANMIŞTIR”

Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çift, Instagram’dan ortak açıklama yayınladı. Avukatlar aracılığı ile yapılan açıklamada ikilinin Nisan ayında anlaşmalı şekilde boşandığı yönünde ifadeler yer aldı:  

“Müvekkilimiz Ümit Erdim eşi Seda Çınar ile sevgi ve saygı ile yıllardır yürüttükleri evliliklerini, yine aynı sevgi, saygı ve anlayış ortamında bitirme kararı almış, bu doğrultuda taraflar Nisan 2024 tarihinde anlaşmalı şekilde boşanmıştır. Taraflar arasında karşılıklı iyi niyet, saygı ve anlayışın hiçbir şekilde azalmadığı bu sürece ilişkin olarak, basında veya sosyal medyada yer alan olumsuz haberlere itibar edilmemesi ve tarafların çocuklarına, aile büyüklerine karşı olan hassasiyetlerine de anlayış gösterilmesi gerektiği şüphesizdir. Müşterek iki kız çocuğuna sahip olan taraflarca aile birliğine olan inanışları ve çocuklarını korumak amacıyla bu konuda başkaca herhangi bir açıklama yapılmayacaktır. Bu sürece ilişkin gerek basın gerek sosyal medyada yapılacak haberlerde, yorumlarda tarafların mahremiyetlerine, hassasiyetlerine ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan, itham ve iftira içerikli eylem ve söylemlerde bulunanlara karşı gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Çiftin 7 yıllık evliliklerinden Ela ve Ses adında iki kızları bulunuyor.

İddialar doğru çıktı: Ümit Erdim ile Seda Erdim sessiz sedasız boşanmış! İşte ilk açıklama - 3. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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