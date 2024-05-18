Kanal D’ye yeni dizi: Yalan! Metin Akpınar ve kızının hikayesini mi anlatıyor?

Kanal D ekranlarında yepyeni bir dizi başlıyor. Kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar gibi isimlerin rol aldığı proje daha yayınlanmadan merak konusu oldu. Fragmandaki detaylar izleyicinin gözünden kaçmazken, tanıtımdaki sahneler ‘Yalan dizisi Metin Akpınar’ın hayatı mı?’ sorusunu akıllara getirdi.

Kanal D’nin iddialı kadrosu ve konusuyla dikkat çeken dizisi ‘Yalan’ daha başlamadan heyecana neden oldu. Dram dolu anne kız hikayesi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan dizi, şimdiden merak uyandırdı.

METİN AKPINAR İLE DUYGU NEBİOĞLU’NU MU KONU ALIYOR?

Yalan’ın ilk fragmanı izleyiciyle buluştu. Tanıtımda önemli bir detay izleyicilerin gözünden kaçmadı. Dizide rol alan Aslıhan Güner’in üstlendiği Melike karakteri, cezaevine girdiği için kızı Duru’yu ablasına emanet ediyor ve ablası Hülya da bebeği evlatlık olarak veriyor. Bu ayrıntı “Dizinin hikayesi Metin Akpınar ve kızı Duygu Nebioğlu’nun hikayesi mi?” sorusunu akıllara getirdi.

Öte yandan dizideki ‘Duru Aksoy’ karakterinin Duygu Nebioğlu olup olmadığı ise büyük merak konusu oldu. Seyirci, “Duru Aksoy aslında Duygu Nebioğlu mu?” sorusunun cevabını arıyor.

YALAN DİZİSİ OYUNCULARI

Merakla beklenen dizinin kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Hakan İnan oturuyor. Senaryoyu Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

Yalan, 27 Mayıs Pazartesi günü ilk bölümü ile Kanal D’de ekranlarında olacak.