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Arda Güler ve Duru Nayman çiftinden mutluluk pozu! Sosyal medya yıkıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arda Güler ve Duru Nayman çiftinden mutluluk pozu! Sosyal medya yıkıldı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu Arda Güler, Instagram hesabından kız arkadaşı Duru Nayman ile mutluluk pozlarını paylaştı. Güler’in Nayman ile fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

Yetenekli futbolcu Arda Güler, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor. Forma giydiği Real Madrid’te attığı gollerle gündemden düşmüyor. Başarısıyla bize gurur yaşatan futbolcu, son olarak özel hayatıyla adından söz ettirdi. 

Arda Güler, bir süredir birlikte olduğu basketbolcu kız arkadaşı Duru Nayman ile kişisel Instagram hesabından peş peşe pozlarını paylaştı. Güler’in ‘Son zamanlarda hayat’ notuyla yer verdiği kareler kısa sürede büyük ilgi gördü. 

Arda Güler ve Duru Nayman çiftinden mutluluk pozu! Sosyal medya yıkıldı - 1. Resim

“ÇOK YAKIŞMIŞLAR”

Genç çiftin mutlu halleri birçok yorumu da beraberinde getirdi. İkilinin takipçileri, “Çok yakışmışlar” , “Mutluluk sizin hakkınız” gibi yorumlar yaptı. 

Öte yandan Duru Nayman, Arda Güler’in Real Madrid’e transfer sürecinde bir an olsun yalnız bırakmamıştı. Güler’in Madrid’te bir Türk restoranında yediği aile yemeğinde Nayman’ın da olması dikkat çekmişti.

Bu durum sevenleri tarafından “Duru Nayman aileye girmiş” yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.

Arda Güler ve Duru Nayman çiftinden mutluluk pozu! Sosyal medya yıkıldı - 2. Resim

DURU NAYMAN KİMDİR?

1 Şubat 2005, İstanbul doğumlu. Duru Nayman 18 yaşında. Galatasaray Kadın Basketbol takımında oynuyor. Takımda 23 numaralı forma giyen Nayman, Guard pozisyonunda görev alıyor. Genç basketbolcu geçmişte Fenerbahçe'de de oynadı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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