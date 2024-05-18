Ölümden dönen Settar Tanrıöğen sağlık durumuyla ilgili ilk kez konuştu

26 Ocak’ta beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, rol aldığı dizi Kızılcık Şerbeti’nden ayrılmak zorunda kalmıştı. Zor günleri atlatan ve tedavisi devam eden oyuncu sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu. Açıklamasında “Setlere başlayacağım tabii, işimi yapacağım. Doktorların öyle koyduğu bir yasak durumu yok, iyileşmeye ihtiyacım var biraz” dedi.

Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah Bey’i Settar Tanrıöğen, beyin damarlarında oluşan anevrizmanın patlaması sonucu beyin kanaması geçirmişti. Oyuncu, kısa sürede üç ciddi operasyon geçirmişti.

Yaşadığı talihsiz olay sonrası üç kez ameliyat olan Settar Tanrıöğen, günlerce yoğun bakımda kaldı. Yapılan tedavilerin ardından 16 Mart’ta taburcu oldu ve evine geçti.

63 yaşındaki ünlü isim, atlattığı zor günlerin ardından günler sonra ilk kez görüntülendi. Snob Magazin kameralarına takılan oyuncu, muhabirlerin ‘geçmiş olsun’ dileklerine ‘sağ olun’ diyerek cevap verdi ve yürüyüşe devam etti.

“SETLERE DÖNECEĞİM, İYİLEŞMEYE İHTİYACIM VAR”

Usta sanatçı, bir kez daha Nişantaşı’nda kameralara yansıdı. Ayaküstü soruları cevaplayan Settar Tanrıöğen, tedavi sürecine devam edildiğini söyledi. Sağlık durumuyla ilgili ilk kez konuşan isim, iyileşmek için biraz daha zamana ihtiyacı olduğuna şu sözlerle vurgu yaptı:

“Masaja fizik tedaviye geldim. Herkes arıyor sağ olsunlar. Setlere başlayacağım tabii, işimi yapacağım. Doktorların öyle koyduğu bir yasak durumu yok, iyileşmeye ihtiyacım var biraz.”