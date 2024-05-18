Ünlü sunucu Erkan Yolaç’a veda! Cenaze programı belli oldu

‘Evet-Hayır’ yarışmasıyla hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç, 89 yaşında hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Yolaç’ın cenaze programı belli oldu.

Televizyon tarihine damga vuran ve 1980’lerin fenomen yarışması ‘Evet-Hayır’ın sunucusu Erkan Yolaç, bağırsak enfeksiyonuna bağlı zehirlenme nedeniyle geçtiğimiz aylarda tedavi altına alınmıştı. Ünlü isim uzun süredir tedavi gördüğü hastaneye yaşama gözlerini yumdu.

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HASTANEDEN AÇIKLAMA

Yolaç’ın vefatının ardından hastaneden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Solunum sıkıntısı nedeni ile hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç’ın tedavisi multidisipliner yaklaşım ile sürdürülmüştür. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00’de vefat etmistir. Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.”

ERDOĞAN’DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sunucu Erkan Yolaç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun yıllar TRT ekranlarında yaptığı programlarla milletimizin hafızasında yer edinen, televizyon dünyamızın usta isimlerinden sunucu Erkan Yolaç'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

CENAZE TÖRENİ 19 MAYIS'TA YAPILACAK

Erkan Yolaç’ın eşi Asuman Yolaç, ünlü sunucunun cenaze programına dair detayları açıkladı. Instagram’dan bir paylaşım yapan Yolaç, “Erkan Yolaç’ı hep sevgiyle hatırlayacağız. Cenazesi 19 Mayıs Pazar günü Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip, Zekeriyaköy Mezarlığı’nda defnedilecektir” dedi.