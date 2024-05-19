Değişimiyle gündemdeydi! Azeri kızı Günel bambaşka bir sektöre girdi, işte yeni işi

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Şarkıcı İbrahim Tatlıses tarafından yıllar önce keşfedilen Azeri kızı Günel, değişimiyle gündem olmuştu. Son haliyle hayranlarını şaşırtan 38 yaşındaki Günel’in yeni işi şaşkınlığa neden oldu.

Günel Zeynelova veya bilindik isimleriyle Günel ya da Azeri Kızı Günel, ünlü türkücü İbrahim Tatlıses tarafından henüz 13 yaşındayken keşfedilmişti. Daha sonra peş peşe albüm çıkaran isim, “Didem” , “Resmimi Çeke Çeke” , “Aşıksın” gibi şarkılarıyla adından söz ettirmişti.

Müzik dünyasına çocukken giriş yapan Günel, ilk klibinde kalın kaşlarıyla kameralar karşısına geçmişti. Söylediği parçalarla 90’lara damga vurmuş, programların aranılan ismi olmuştu.

‘Azeri Kızı Günel’ olarak hafızalarda yer edinen şarkıcı, aradan geçen 25 yılda bambaşka biri oldu. Saçlarını uzatan Günel, geçirdiği estetik operasyonlarla da hayrete düşürdü.

FARKLI SEKTÖRE GİRİŞ YAPTI

Son yıllarda büyük bir değişim yaşayan Günel Zeynelova, geçtiğimiz gün objektiflere yansıdı. Bir taraftan müzik kariyerine devam eden ünlü isim yeni işini de açıkladı.

Snobmagazin'in haberine göre, pandemi döneminde evde boş durmayıp kaş ve kirpik bakım serumu yaptığını belirten Zeynalova, şimdilerde bu konuda daha profesyonel adımlar attığını söyledi.

“BAYA BAYA KİMYAGER OLDUM”

Bir yıldır kendi serumlarını kullandığını dile getiren Günel Zeynalova, "Kendi serumumu yaptım ve güzel sonuçlar aldım. Baya baya kimyager oldum" sözleriyle espri yaptı. Yeni girişimi konusunda yakın çevresinden olumlu geri dönüşler aldığını da sözlerine ekledi.