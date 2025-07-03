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Mehmet Demirci kimdir, öldü mü? Rize'ye giderken düşen uçağın pilotuydu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mehmet Demirci kimdir, öldü mü? Rize&#039;ye giderken düşen uçağın pilotuydu
Uçak Kazası, Pilot, Rize, Bayburt, Sivrihisar, Eskişehir, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eskişehir'den havalanan M20J tipi tek motorlu uçak Erzurum-Bayburt-Rize sınırında kaza yaptı. Düşen uçağın enkazına, yolcu Hicran Kaya ve pilot Mehmet Demirci'ye ulaşılmaya çalışılıyordu. Rize-Bayburt sınırında bulunan enkazda arama kurtarma çalışmaları sonrası Mehmet Demirci hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Mehmet Demirci kimdir, hayatına dair detaylar merak ediliyor.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden Rize'ye gitmek üzere havalanan pilot Mehmet Demirci'nin kullandığı M20J tek motorlu uçak kaza yaptı. Düşen uçağın enkazına bu sabah ulaşılırken pilot Mehmet Demirci'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki Mehmet Demirci kimdir merak ediliyor. 

MEHMET DEMİRCİ KİMDİR?

Mehmet Demirci'nin mühendis olduğu biliniyor. Aynı zamanda pilot olan Demirci, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden havalanarak dünya turuna çıkmıştı. Kullandığı özel jet, Bayburt'ta Ballıkaya mevkiinde dere yatağına düştü. sınırında düştü. Mühendis ve pilot olan Demirci, kazada hayatını kaybetti. 

Mehmet Demirci kimdir, öldü mü? Rize'ye giderken düşen uçağın pilotuydu - 1. Resim

MEHMET DEMİRCİ ÖLDÜ MÜ?

Sivrihisar'da havalanıp Rize'ye giderken düşen jet uçağın enkazı Rize-Bayburt sınırında bulundu. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Çağrı yapıp 112 hattına çağrıda bulunan bayan yolcu sağ. Pilotun hayati durumunu kontrol ettiler. Şu an için arkadaşlarımızın verdiği bilgi maalesef pilotun hayatını kaybettiği yönünde" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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