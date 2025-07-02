Derin Talu çocuklarla kavga etti! Skandal sözleri tepkilere neden oldu

Sunucu ve oyuncu Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, rahatça denize giremediği için çocuklarla kavga ettiğini açıkladı. Talu, “Çocuk niye sevmiyorum diye sorarsanız, denize giremiyorum şunlar yüzünden. Şaka mısınız yani? Çıkın oradan” sözleriyle tepki çekti.

Mimar Eren Talu ile Defne Samyeli’nin evliliğinden dünyaya gelen model ve sosyal medya fenomeni Derin Talu, yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

Geçmişteki “Şişkolarla arkadaş olamıyorum” şeklindeki açıklamasıyla çok konuşulan Talu, tepki çeken çıkışlarına bir yenisini daha ekledi.

Sosyal medyadaki yorumlarına devam eden Derin Talu, son olarak denizdeki çocuklarla kavga ettiğini belirtti ve tavırlarıyla tepki çekti.

Fransa’nın güneydoğusundaki tatil kasabası Cannes’da tatil yapan Talu, bulundukları plajda çocuklar yüzünden problem yaşadığını anlattı. Çocuklardan şikayetçi olan isim tepkilerin odağı haline geldi.

DERİN TALU: BUNLARLA UĞRAŞMAK ZORUNDA DEĞİLİM

Çektiği videoyla tatil için çok fazla para da harcadıklarını belirten Talu, şöyle konuştu:

“Çocuk niye sevmiyorum diye sorarsanız, denize giremiyorum şunlar yüzünden. Şaka mısınız yani? Çıkın oradan. Çocuklarla kavga ettim... 'Garsona ben bunlara bağırabilir miyim, gitmiyorlar?' dedim. 'Bağırabilirsin' dedi garson. Ayıptır söylemesi çok fazla para verdik buraya, bununla uğraşmak zorunda değilim.”

ANNESİ DEFNE SAMYELİ DESTEKLEDİ

Annesi Defne Samyeli ise kızına destek vererek “Sosyal mesafe diye bir şey var. İnsanlara biraz saygılı olmak gerekiyor, onun için ona uygun yerlere gitmek gerekiyor. 30 kişiyseniz denize girilecek şu kadarcık yeri tıkayamazlar” dedi.

Derin Talu, sözlerinin devamında ise “Tabii ki bunlar Fransız değil, Allah bilir nereliler. Sordum söylemediler” açıklamasını yaptı.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Sosyal medyadaki kullanıcılar “Irkçısın” , “Burada medeniyet sizseniz size medeniyeti yanlış öğretmişler” , “Bu nasıl bir şımarıklık, Allah akıl fikir versin” şeklindeki yorumlarla tepkilerini dile getirdi.