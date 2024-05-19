400. kez oynanacak olan derbi tarihinde en çok kazanan takım Fenerbahçe

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı! Tarihte bir ilk yaşanacak

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı! Tarihte bir ilk yaşanacak

Futbol tarihinin heyecanla takip edilen organizasyonları arasında yer alan Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinden bir tanesi de bu akşam oynanıyor. Kaçıncı derbi olduğu merak edilirken kim en fazla kazandı araştırıldı. FB, GS kaç derbiyi kazandı sorusu gündemde yer aldı. İşte sonuçlar...

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan dev derbiye saatler kala en çok derbi kazanan takım araştırıldı. Ezeli rakip olarak adlandırılan iki takım bu akşam karşı karşıya geliyor.

Dev derbi futbol tarihinde 400. kez mücadele edecek. Bu zamana kadar oynanan maçların 148 tanesini FB, 128 tanesi GS kazanırken 123 maç berabere bitti.

İki takım Süper Lig tarihinde 133 defa mücadele ederken 44 maç berabere gitti. Lig maçlarında FB 162, GS 130 gol attı.

Sezonun bitmesine kısa süre kala GS, 99 puan ile lider olarak devam ederken Fenerbahçe 93 puan ile ikinci sırada. Bugün oynanacak mücadelenin berabere bitmesi halinde bile Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecek.

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun bitimine 2 hafta kaldı. Kıran kırana geçen bir sezonun bitimine ufak bir zaman kala Galatasaray 99 puanla liderliğini korurken Fenerbahçe 93 puanla ikinci sırada bulunuyor.