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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı! Tarihte bir ilk yaşanacak

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı! Tarihte bir ilk yaşanacak

Spor Haberleri

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu. İki takım arasında oynanan lig maçlarında ilk defa yabancı bir VAR hakemi görev alacak.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe bugün saat 19.00'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.  Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak.

VAR'DA İTALYAN HAKEM

Mücadelede VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca oturacak. İki takım arasında oynanan lig maçlarında ilk defa yabancı bir VAR hakemi görev alacak.

AVAR'da da Atilla Karaoğlan, Deniz Caner Özaral ve Koray Gençerler görev yapacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı! Tarihte bir ilk yaşanacak - 1. Resim

GALATASARAY - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış Alper, Ziyech, Icardi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi - Samuel, Oosterwolde, Çağlar, Ferdi, Djiku, Fred, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Batshuayi

 

Düzenleyen:  - Spor
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