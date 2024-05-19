Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı! Tarihte bir ilk yaşanacak

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 19 Mayıs 2024 12:21 - Güncelleme: 19 Mayıs 2024 12:58 - Güncelleme:

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Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu. İki takım arasında oynanan lig maçlarında ilk defa yabancı bir VAR hakemi görev alacak.