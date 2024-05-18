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Okan Buruk'a şampiyonluk şarkısı yapıldı! 'O Kan Aktıkça'

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Galatasaray, Haber

Spor Haberleri

Süper Lig lideri Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'a yönelik 'O Kan Aktıkça' adlı bir şarkı yapıldı. Şarkının sözleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Vibe Global,  Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a yönelik şarkı besteledi.

Yapımcılığını daha öncesinde ‘’Sahibisin Kalbimin’’ marşı ile adından söz ettiren Özgür Mısral’ın, söz ve beste yazarlığını Ufas mahlas ismiyle Uful Alkan’ın üstlendiği şarkı, Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk’a ithaf edilirken kritik Fenerbahçe maçı öncesinde taraftar ile buluşacak. 

Okan Buruk'a şampiyonluk şarkısı yapıldı! 'O Kan Aktıkça' - 1. Resim

'O KAN AKTIKÇA' ŞARKISI YAYINLANIYOR

Şampiyonluk meşalesini yakmaya yakın olan takımın taraftarına heyecan verecek olan marş, sarı kırmızılıların şampiyonluk sevincine ortak olmaya hazırlanırken sarı-kırmızı renklerin ihtişamını ve Galatasaray'ın süregelen mücadelesini yansıtıyor.

Galatasaray’ın köklü tarihine ve zafer dolu yolculuğuna dikkat çeken “O Kan Aktıkça", taraftarların gönlünde taht kuracak güçlü sözlere ve melodilere sahip. Sarı-kırmızı renklerin gökyüzünde süzüldüğü, 1905’ten bugüne kadar süren  mücadelenin anlatıldığı bu şarkı, Galatasaray’ın ihtişamını ve taraftarlarının sarsılmaz bağlılığını kutluyor.

Düzenleyen:  - Spor
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