Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'dan derbiye özel uyarı! Koreografi şov için taraftarlara ricada bulunuldu

Galatasaray'dan derbiye özel uyarı! Koreografi şov için taraftarlara ricada bulunuldu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;dan derbiye özel uyarı! Koreografi şov için taraftarlara ricada bulunuldu
Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Lig, Haber

Spor Haberleri

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray'da taraftarların iki farklı tribünde koreografi yapacağı belirtildi.

Süper Lig lideri Galatasaray, yarın akşam evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Arda Kardeşler'in düdük çalacağı mücadele saat 19.00'da Rams Park'ta oynanacak.

Sarı-kırmızılılar, en az 1 puan alması durumunda 24. lig şampiyonluğunu ilan edecek.

Zorlu derbide koreografi yapılacağını duyuran UltrAslan taraftar grubu, kırmızı renk giyinmesi gerektiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan paylaşımda da taraftarlara bu yönde ricada bulunuldu.

GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI

Resim

Düzenleyen:  - Spor
Beşiktaş sahasında Hatayspor'u konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş sahasında Hatayspor'u konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu - SporBeşiktaş sahasında Hatayspor'u konuk ediyor! İlk 11'ler belli olduFenerbahçe, Arsenal'in yıldızına göz koydu! Djiku transfer için devrede - SporFenerbahçe, Arsenal'in yıldızına göz koydu! Djiku transfer için devredeAlex de Souza Süper Lig'e hoca olarak geri döndü! 2 yıllık anlaşma imzaladılar - SporAlex de Souza Süper Lig'e geri döndüPremier Lig'de yılın futbolcusu belli oldu - SporPremier Lig'de yılın futbolcusu belli olduAziz Yıldırım bir kere daha camiaya seslendi: Çocuklar gülecek! - Spor"Çocukları güldürmek için geliyorum"Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: İyi niyetimizin bir sınırı var - SporÖztürk: İyi niyetimizin bir sınırı var
Sonraki Haber Yükleniyor...