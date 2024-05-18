Galatasaray'dan derbiye özel uyarı! Koreografi şov için taraftarlara ricada bulunuldu

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 18 Mayıs 2024 18:16 - Güncelleme: 18 Mayıs 2024 18:17 - Güncelleme:

Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Lig, Haber

Spor Haberleri

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray'da taraftarların iki farklı tribünde koreografi yapacağı belirtildi.