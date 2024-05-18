Galatasaray'dan derbiye özel uyarı! Koreografi şov için taraftarlara ricada bulunuldu
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray'da taraftarların iki farklı tribünde koreografi yapacağı belirtildi.
Süper Lig lideri Galatasaray, yarın akşam evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Arda Kardeşler'in düdük çalacağı mücadele saat 19.00'da Rams Park'ta oynanacak.
Sarı-kırmızılılar, en az 1 puan alması durumunda 24. lig şampiyonluğunu ilan edecek.
Zorlu derbide koreografi yapılacağını duyuran UltrAslan taraftar grubu, kırmızı renk giyinmesi gerektiğini bildirdi.
Kulüpten yapılan paylaşımda da taraftarlara bu yönde ricada bulunuldu.
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Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor